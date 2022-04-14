В Тюменской области природные пожары обнаружены в пяти районах

Природные пожары зафиксированы в пяти районах Тюменской области. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор Тюменской области Александр Моор. Несколько виновных в поджогах уже задержаны.
«Природные пожары в Тюменской области зафиксированы в пяти районах: Абатском, Ишимском, Сладковском, Бердюжском и Казанском. К борьбе с огнем уже привлечено 477 человек и 153 единицы техники», — сообщил глава региона.
По информации Моора, основные причины пожаров — переход огня с территории сопредельных регионов и поджоги. «Четверо виновных [в поджогах] уже выявлены и привлекаются к ответственности», — добавил он.
Природные пожары зафиксированы в пяти районах Тюменской области. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор Тюменской области Александр Моор. Несколько виновных в поджогах уже задержаны. «Природные пожары в Тюменской области зафиксированы в пяти районах: Абатском, Ишимском, Сладковском, Бердюжском и Казанском. К борьбе с огнем уже привлечено 477 человек и 153 единицы техники», — сообщил глава региона. По информации Моора, основные причины пожаров — переход огня с территории сопредельных регионов и поджоги. «Четверо виновных [в поджогах] уже выявлены и привлекаются к ответственности», — добавил он. Ранее губернатор пообещал привлекать поджигателей к уголовной ответственности. С 15 апреля в Тюменской области действует режим повышенной готовности из-за высокой вероятности природных пожаров.