Моор пригрозил уголовными делами поджигателям травы

Сжигание травы является главной причиной природных пожаров Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Губернатор Александр Моор пригрозил уголовным преследованием тюменцам, сжигающим сухую траву на полях. Об этом глава региона сообщили в своей telegram-канала. Сжигание травы, по словам Моора, является главной причиной природных пожаров.

«Главная причина возгораний — неконтролируемое сжигание сухой растительности на сельских территориях. Это совершенно недопустимо! За такие поступки будем привлекать к самой суровой ответственности, вплоть до уголовной, с взысканием полной суммы нанесенного ущерба», — написал губернатор.

По словам главы региона, 12 апреля в Абатском, Бердюжском, Викуловском, Казанском и Сладковском районах уже зафиксирован 21 ландшафтный пожар. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области с 15 апреля вводится пожароопасный сезон.