Моор пригрозил уголовными делами поджигателям травы

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Полигон для сжигания боровских куриц и корма. Тюмень, поле, трава, пожар в лесу, пожар в поле
Сжигание травы является главной причиной природных пожаров Фото:

Губернатор Александр Моор пригрозил уголовным преследованием тюменцам, сжигающим сухую траву на полях. Об этом глава региона сообщили в своей telegram-канала. Сжигание травы, по словам Моора, является главной причиной природных пожаров.

«Главная причина возгораний — неконтролируемое сжигание сухой растительности на сельских территориях. Это совершенно недопустимо! За такие поступки будем привлекать к самой суровой ответственности, вплоть до уголовной, с взысканием полной суммы нанесенного ущерба», — написал губернатор.

По словам главы региона, 12 апреля в Абатском, Бердюжском, Викуловском, Казанском и Сладковском районах уже зафиксирован 21 ландшафтный пожар. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области с 15 апреля вводится пожароопасный сезон.

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Губернатор Александр Моор пригрозил уголовным преследованием тюменцам, сжигающим сухую траву на полях. Об этом глава региона сообщили в своей telegram-канала. Сжигание травы, по словам Моора, является главной причиной природных пожаров. «Главная причина возгораний — неконтролируемое сжигание сухой растительности на сельских территориях. Это совершенно недопустимо! За такие поступки будем привлекать к самой суровой ответственности, вплоть до уголовной, с взысканием полной суммы нанесенного ущерба», — написал губернатор. По словам главы региона, 12 апреля в Абатском, Бердюжском, Викуловском, Казанском и Сладковском районах уже зафиксирован 21 ландшафтный пожар. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области с 15 апреля вводится пожароопасный сезон.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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