Главу курганского города лишили прав за пьяную езду

15 апреля 2022 в 19:01 Размер текста - 17 +

Главу Катайска лишили прав на полтора года (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU И.о. главы Катайска (Курганская область) Александр Карнаухов был лишен прав за управление автомобилем в нетрезвом виде. А после лишения прав чиновника, который является кандидатом на пост мэра, оштрафовали за езду без удостоверению, рассказал URA.RU источник из числа местных жителей. Сам руководитель города пояснил, что сел за руль по служебной необходимости. «Пусть это административное нарушение, но какая разница, если ты идешь во власть? Федеральный закон о госслужащих говорит, что человек не имеет права. А у нас и и.о, и баллотируется. Мало того, у него идет наказание, он ездит за рулем без прав. Весь город это подтвердит», — подчеркнул инсайдер. Первый раз (в 2021 году) нетрезвого водителя лишили прав на полтора года и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Об этом говорится в решении судьи судебного участка №9 Катайского района. Карнаухов управлял автомобилем Hyundai Sonata. Прибор показал алкогольное опьянение в 0,767 мг/л. Другое административное дело было возбуждено в марте 2022 года. Катайский чиновник сел за руль без водительского удостоверения. В разговоре с корреспондентом URA.RU чиновник рассказал, что управлять автомобилем без прав пришлось по работе. «Я должен был проверить и убедиться в том, что поставщик тепла выполнил все работы [после аварии]. И в городе теплоснабжение не остановится. За совершенное нарушение понес наказание. Поэтому никаких препятствий здесь быть не может. Уголовного наказания, а также преследования у меня нет», — заключил Карнаухов. Ранее URA.RU писало, что выборы главы Катайска назначены на 6 мая. Документы на участие в конкурсе подали Карнаухов, бывший силовик Юрий Ковригин и предприниматель Ирина Быкова. Прошлый глава города Сабиржан Мусалямов в феврале ушел в отставку по собственному желанию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

И.о. главы Катайска (Курганская область) Александр Карнаухов был лишен прав за управление автомобилем в нетрезвом виде. А после лишения прав чиновника, который является кандидатом на пост мэра, оштрафовали за езду без удостоверению, рассказал URA.RU источник из числа местных жителей. Сам руководитель города пояснил, что сел за руль по служебной необходимости. «Пусть это административное нарушение, но какая разница, если ты идешь во власть? Федеральный закон о госслужащих говорит, что человек не имеет права. А у нас и и.о, и баллотируется. Мало того, у него идет наказание, он ездит за рулем без прав. Весь город это подтвердит», — подчеркнул инсайдер. Первый раз (в 2021 году) нетрезвого водителя лишили прав на полтора года и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Об этом говорится в решении судьи судебного участка №9 Катайского района. Карнаухов управлял автомобилем Hyundai Sonata. Прибор показал алкогольное опьянение в 0,767 мг/л. Другое административное дело было возбуждено в марте 2022 года. Катайский чиновник сел за руль без водительского удостоверения. В разговоре с корреспондентом URA.RU чиновник рассказал, что управлять автомобилем без прав пришлось по работе. «Я должен был проверить и убедиться в том, что поставщик тепла выполнил все работы [после аварии]. И в городе теплоснабжение не остановится. За совершенное нарушение понес наказание. Поэтому никаких препятствий здесь быть не может. Уголовного наказания, а также преследования у меня нет», — заключил Карнаухов. Ранее URA.RU писало, что выборы главы Катайска назначены на 6 мая. Документы на участие в конкурсе подали Карнаухов, бывший силовик Юрий Ковригин и предприниматель Ирина Быкова. Прошлый глава города Сабиржан Мусалямов в феврале ушел в отставку по собственному желанию.