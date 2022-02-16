Депутаты курганского города отправили мэра в отставку

17 февраля 2022 в 15:17 Размер текста - 17 +

Депутаты гордумы Катайска (Курганская область) 17 февраля проголосовали за отставку мэра Сабиржана Мусалямова. Об этом URA.RU сообщил секретарь гордумы. «Решение принято [депутатами]. Один воздержался. [Исполняющим обязанности главы города] назначен Александр Карнаухов, замглавы по ЖКХ», — рассказали в гордуме. Ранее стало известно, что Мусалямов подал заявление об отставке по собственному желанию. Источник URA.RU сообщал, что ему предлагали уволиться из-за нерешенных проблем с очистными сооружениями. В конце января местные депутаты приняли 28 решений о передаче большинства полномочий мэрии администрации Катайского района. В руководстве городской администрации считают, что передача проведена с нарушениями, и сравнивают ее с «рейдерским захватом». 17 февраля стало известно, что Мусалямова оштрафовали на 20 тыс. рублей за несвоевременную очистку дорог от снега. Бывшего главу поддержала Почетный гражданин Катайска Вера Ганина и попросила губернатора Вадима Шумкова разобраться с ситуацией в городской администрации.