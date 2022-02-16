16 февраля 2022

Депутаты курганского города отправили мэра в отставку

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Административной комиссии. Курган, депутат, чиновник, руки в замок, руки
Местные депутаты поддержали отставку главы Катайска 17 февраля Фото:

Депутаты гордумы Катайска (Курганская область) 17 февраля проголосовали за отставку мэра Сабиржана Мусалямова. Об этом URA.RU сообщил секретарь гордумы.

«Решение принято [депутатами]. Один воздержался. [Исполняющим обязанности главы города] назначен Александр Карнаухов, замглавы по ЖКХ», — рассказали в гордуме.

Ранее стало известно, что Мусалямов подал заявление об отставке по собственному желанию. Источник URA.RU сообщал, что ему предлагали уволиться из-за нерешенных проблем с очистными сооружениями. В конце января местные депутаты приняли 28 решений о передаче большинства полномочий мэрии администрации Катайского района. В руководстве городской администрации считают, что передача проведена с нарушениями, и сравнивают ее с «рейдерским захватом».

17 февраля стало известно, что Мусалямова оштрафовали на 20 тыс. рублей за несвоевременную очистку дорог от снега. Бывшего главу поддержала Почетный гражданин Катайска Вера Ганина и попросила губернатора Вадима Шумкова разобраться с ситуацией в городской администрации.

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Депутаты гордумы Катайска (Курганская область) 17 февраля проголосовали за отставку мэра Сабиржана Мусалямова. Об этом URA.RU сообщил секретарь гордумы. «Решение принято [депутатами]. Один воздержался. [Исполняющим обязанности главы города] назначен Александр Карнаухов, замглавы по ЖКХ», — рассказали в гордуме. Ранее стало известно, что Мусалямов подал заявление об отставке по собственному желанию. Источник URA.RU сообщал, что ему предлагали уволиться из-за нерешенных проблем с очистными сооружениями. В конце января местные депутаты приняли 28 решений о передаче большинства полномочий мэрии администрации Катайского района. В руководстве городской администрации считают, что передача проведена с нарушениями, и сравнивают ее с «рейдерским захватом». 17 февраля стало известно, что Мусалямова оштрафовали на 20 тыс. рублей за несвоевременную очистку дорог от снега. Бывшего главу поддержала Почетный гражданин Катайска Вера Ганина и попросила губернатора Вадима Шумкова разобраться с ситуацией в городской администрации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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