В Екатеринбурге рекордно подорожали квартиры в новостройках

Несмотря на общероссийское снижение спроса на новое жилье, в ряде городов интерес к покупке квартир за год, наоборот, вырос Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья выросла на 5%. Основную часть рынка новостроек в первом квартале текущего года по-прежнему составляют однокомнатные и двухкомнатные объекты. Об этом URA.RU сообщили аналитики «Авито» в сегменте недвижимости.

«Квадратный метр на первичном рынке стоил в среднем 109 077 рублей, что на 5% выше показателей прошлого квартала и на 30% — прошлого года. Особой популярностью пользуются однокомнатные и двухкомнатные квартиры», — сказано в сообщении.

Трехкомнатные квартиры и студии занимают по 15% от общей доли рынка, квартиры с четырьмя и более комнатами — 2%. Наиболее заметная динамика предложения как за год, так и за последний квартал была зафиксирована в сегменте студий, количество объявлений о продаже которых увеличилось на 26%. «Компактные студии становятся наиболее популярным вариантом жилья как для себя, так и для инвестирования», — поясняет эксперт «Авито» Максим Жужгин.

Специалисты отмечают, что рост стоимости проектного финансирования для застройщиков и себестоимости новостроек в целом приводят к росту цен на квартиры в новостройках, в то время как покупательская способность населения снижается. «В целом ситуация на рынке непредсказуемая. С текущими ставками по ипотеке основу спроса на рынке новостроек будут составлять покупатели, подпадающие под условия льготных программ. Однако ситуация меняется очень быстро и факторов, влияющих на стоимость жилья, много», — отметил Жужгин.

Ранее URA.RU писало, что цены на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга продолжают расти. Стоимость жилья в этом сегменте выросла на 0,2—0,9%. Причем рост продолжался даже в марте, когда с рынка фактически ушла ипотека. Ставки по ней для вторичного жилья и по сей день остаются высокими.

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