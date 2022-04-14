В Екатеринбурге зафиксировали рост цен на недвижимость

15 апреля 2022 в 12:03 Размер текста - 17 +

При помощи совместных программ застройщиков и банков ипотечные ставки на первичном рынке вполне могут прийти к докризисным показателям Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Цены на товары в России Цены на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга продолжают расти. Об этом URA.RU рассказал руководитель федеральной базы недвижимости Restate.ru Андрей Добрый. «Цены на вторичном рынке выросли на 0,2-0,9%. Причем рост продолжался даже в марте, когда с рынка фактически ушла ипотека. Ставки по ней для вторичного жилья и по сей день остаются заградительными», — сказано в сообщении. На рынок возвращается льготная ипотека с новыми повышенными лимитами и снижение ключевой ставки с 20 до 17%. «При помощи совместных программ застройщиков и банков ипотечные ставки на первичном рынке вполне могут прийти к показателям 8-10% годовых. Что, безусловно, поддержит спрос на рынке строящегося жилья и вызовет еще больший дисбаланс между „первичкой“ и „вторичкой“ (в пользу первой)», — отметил Добрый. Ранее URA.RU писало, что средняя стоимость одного квадратного метра в квартирах Екатеринбурга выросла на 4,3%. Такие данные сообщают аналитики Уральской палаты недвижимости (УПН) в отчете по динамике вторичного рынка жилья. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Цены на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга продолжают расти. Об этом URA.RU рассказал руководитель федеральной базы недвижимости Restate.ru Андрей Добрый. «Цены на вторичном рынке выросли на 0,2-0,9%. Причем рост продолжался даже в марте, когда с рынка фактически ушла ипотека. Ставки по ней для вторичного жилья и по сей день остаются заградительными», — сказано в сообщении. На рынок возвращается льготная ипотека с новыми повышенными лимитами и снижение ключевой ставки с 20 до 17%. «При помощи совместных программ застройщиков и банков ипотечные ставки на первичном рынке вполне могут прийти к показателям 8-10% годовых. Что, безусловно, поддержит спрос на рынке строящегося жилья и вызовет еще больший дисбаланс между „первичкой“ и „вторичкой“ (в пользу первой)», — отметил Добрый. Ранее URA.RU писало, что средняя стоимость одного квадратного метра в квартирах Екатеринбурга выросла на 4,3%. Такие данные сообщают аналитики Уральской палаты недвижимости (УПН) в отчете по динамике вторичного рынка жилья.