14 апреля 2022

В Екатеринбурге зафиксировали рост цен на недвижимость

© Служба новостей «URA.RU»
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При помощи совместных программ застройщиков и банков ипотечные ставки на первичном рынке вполне могут прийти к докризисным показателям Фото:
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Цены на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга продолжают расти. Об этом URA.RU рассказал руководитель федеральной базы недвижимости Restate.ru Андрей Добрый.

«Цены на вторичном рынке выросли на 0,2-0,9%. Причем рост продолжался даже в марте, когда с рынка фактически ушла ипотека. Ставки по ней для вторичного жилья и по сей день остаются заградительными», — сказано в сообщении.

На рынок возвращается льготная ипотека с новыми повышенными лимитами и снижение ключевой ставки с 20 до 17%. «При помощи совместных программ застройщиков и банков ипотечные ставки на первичном рынке вполне могут прийти к показателям 8-10% годовых. Что, безусловно, поддержит спрос на рынке строящегося жилья и вызовет еще больший дисбаланс между „первичкой“ и „вторичкой“ (в пользу первой)», — отметил Добрый.

Ранее URA.RU писало, что средняя стоимость одного квадратного метра в квартирах Екатеринбурга выросла на 4,3%. Такие данные сообщают аналитики Уральской палаты недвижимости (УПН) в отчете по динамике вторичного рынка жилья.

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Цены на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга продолжают расти. Об этом URA.RU рассказал руководитель федеральной базы недвижимости Restate.ru Андрей Добрый. «Цены на вторичном рынке выросли на 0,2-0,9%. Причем рост продолжался даже в марте, когда с рынка фактически ушла ипотека. Ставки по ней для вторичного жилья и по сей день остаются заградительными», — сказано в сообщении. На рынок возвращается льготная ипотека с новыми повышенными лимитами и снижение ключевой ставки с 20 до 17%. «При помощи совместных программ застройщиков и банков ипотечные ставки на первичном рынке вполне могут прийти к показателям 8-10% годовых. Что, безусловно, поддержит спрос на рынке строящегося жилья и вызовет еще больший дисбаланс между „первичкой“ и „вторичкой“ (в пользу первой)», — отметил Добрый. Ранее URA.RU писало, что средняя стоимость одного квадратного метра в квартирах Екатеринбурга выросла на 4,3%. Такие данные сообщают аналитики Уральской палаты недвижимости (УПН) в отчете по динамике вторичного рынка жилья.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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