Полиция отказалась заводить уголовное дело Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Полиция отказалась возбуждать уголовное дело в отношении жителя Академического района Екатеринбурга, избившего собаку в лифте. Об этом сообщила зоозащитница Евгения Ханипова

«Отдел дознания №4 УМВД не счел избиение Пуха (кличка собаки — прим. URA.RU), которое привело к вскрытию опухоли и срочной операции, составом преступления и поводом для привлечения виновника по статье 245 УК РФ», — написала Евгения Ханипова в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

Жители Академического района возмутились заявлением полиции и собираются писать жалобу в прокуратуру. Представитель городского управления МВД Евгений Крюков в беседе с журналистом URA.RU отметил, что решение о возбуждении уголовного дела принимается только при наличии состава преступления, в противном случае полиция не имеет права привлекать граждан к уголовной ответственности.

Ранее в социальных сетях появилась запись с камеры видеонаблюдения, на которой видно, как житель Академического района избивает собаку в лифте. После инцидента ветеринары обнаружили у собаки зубной камень, множество папиллом и опухоль под хвостом. На лечение животного потребовалось 40 тысяч рублей, которые помогли собрать неравнодушные жители города.

Фото: «ВКонтакте»