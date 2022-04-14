Челябинский губернатор назначил представителей в новую структуру

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил пятерых своих представителей в органы управления АНО «Центр проектного развития территорий и туризма». Информация об этом появилась 15 апреля на официальном портале правовой информации.
«Назначить представителями в органы управления АНО „Центр проектного развития территорий и туризма Челябинской области“ следующих лиц (список). Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе за подписью Текслера.
В совет новой структуры вошли замминистра имущества области Эльдар Белоусов, вице-губернатор, глава минимущества региона Александр Богашов, заместитель руководителя аппарата губернатора Иван Куцевляк. Также в совет включены министр экономического развития региона Наталья Лугачева и начальник одного из отделов минимущества Ольга Селистровская.
В данный момент за внутренний туризм отвечает министерство экономического развития, в частности замминистра Андрей Минченко. По данным URA.RU, теперь за эти вопросы будет отвечать вице-губернатор Богашев.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил пятерых своих представителей в органы управления АНО «Центр проектного развития территорий и туризма». Информация об этом появилась 15 апреля на официальном портале правовой информации. «Назначить представителями в органы управления АНО „Центр проектного развития территорий и туризма Челябинской области“ следующих лиц (список). Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе за подписью Текслера. В совет новой структуры вошли замминистра имущества области Эльдар Белоусов, вице-губернатор, глава минимущества региона Александр Богашов, заместитель руководителя аппарата губернатора Иван Куцевляк. Также в совет включены министр экономического развития региона Наталья Лугачева и начальник одного из отделов минимущества Ольга Селистровская. В данный момент за внутренний туризм отвечает министерство экономического развития, в частности замминистра Андрей Минченко. По данным URA.RU, теперь за эти вопросы будет отвечать вице-губернатор Богашев.