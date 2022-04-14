14 апреля 2022

Челябинский губернатор назначил представителей в новую структуру

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание правительства Челябинской области. Челябинск, портрет, богашов александр
В совет АНО по туризму вошел Александр Богашов (фото из архива) Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил пятерых своих представителей в органы управления АНО «Центр проектного развития территорий и туризма». Информация об этом появилась 15 апреля на официальном портале правовой информации.

«Назначить представителями в органы управления АНО „Центр проектного развития территорий и туризма Челябинской области“ следующих лиц (список). Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе за подписью Текслера.

В совет новой структуры вошли замминистра имущества области Эльдар Белоусов, вице-губернатор, глава минимущества региона Александр Богашов, заместитель руководителя аппарата губернатора Иван Куцевляк. Также в совет включены министр экономического развития региона Наталья Лугачева и начальник одного из отделов минимущества Ольга Селистровская.

В данный момент за внутренний туризм отвечает министерство экономического развития, в частности замминистра Андрей Минченко. По данным URA.RU, теперь за эти вопросы будет отвечать вице-губернатор Богашев.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на челябинский telegram-канал «Челябинск, который смог».

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил пятерых своих представителей в органы управления АНО «Центр проектного развития территорий и туризма». Информация об этом появилась 15 апреля на официальном портале правовой информации. «Назначить представителями в органы управления АНО „Центр проектного развития территорий и туризма Челябинской области“ следующих лиц (список). Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе за подписью Текслера. В совет новой структуры вошли замминистра имущества области Эльдар Белоусов, вице-губернатор, глава минимущества региона Александр Богашов, заместитель руководителя аппарата губернатора Иван Куцевляк. Также в совет включены министр экономического развития региона Наталья Лугачева и начальник одного из отделов минимущества Ольга Селистровская. В данный момент за внутренний туризм отвечает министерство экономического развития, в частности замминистра Андрей Минченко. По данным URA.RU, теперь за эти вопросы будет отвечать вице-губернатор Богашев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...