Челябинский губернатор назначил представителей в новую структуру

15 апреля 2022 в 18:51 Размер текста - 17 +

В совет АНО по туризму вошел Александр Богашов (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил пятерых своих представителей в органы управления АНО «Центр проектного развития территорий и туризма». Информация об этом появилась 15 апреля на официальном портале правовой информации. «Назначить представителями в органы управления АНО „Центр проектного развития территорий и туризма Челябинской области“ следующих лиц (список). Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе за подписью Текслера. В совет новой структуры вошли замминистра имущества области Эльдар Белоусов, вице-губернатор, глава минимущества региона Александр Богашов, заместитель руководителя аппарата губернатора Иван Куцевляк. Также в совет включены министр экономического развития региона Наталья Лугачева и начальник одного из отделов минимущества Ольга Селистровская. В данный момент за внутренний туризм отвечает министерство экономического развития, в частности замминистра Андрей Минченко. По данным URA.RU, теперь за эти вопросы будет отвечать вице-губернатор Богашев. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на челябинский telegram-канал «Челябинск, который смог» .

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил пятерых своих представителей в органы управления АНО «Центр проектного развития территорий и туризма». Информация об этом появилась 15 апреля на официальном портале правовой информации. «Назначить представителями в органы управления АНО „Центр проектного развития территорий и туризма Челябинской области“ следующих лиц (список). Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе за подписью Текслера. В совет новой структуры вошли замминистра имущества области Эльдар Белоусов, вице-губернатор, глава минимущества региона Александр Богашов, заместитель руководителя аппарата губернатора Иван Куцевляк. Также в совет включены министр экономического развития региона Наталья Лугачева и начальник одного из отделов минимущества Ольга Селистровская. В данный момент за внутренний туризм отвечает министерство экономического развития, в частности замминистра Андрей Минченко. По данным URA.RU, теперь за эти вопросы будет отвечать вице-губернатор Богашев.