Сенатор Косачев: США перенесет лаборатории из Украины в Монголию

15 апреля 2022 в 19:03 Размер текста - 17 +

США хотят оставить биолаборатории у границ России, заявил Константин Косачев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Биолаборатории на Украине США намерены перенести свои биологические лаборатории из Украины в Монголию. Об этом сообщил сенатор Совета Федерации РФ Константин Косачев. «Всего американцы работают примерно в трех десятках государств, количество лабораторий разнится. На Украине их 30. Вот только что появилась информация, что американцы вступили после начала спецоперации в контакт с Монголией и собираются там ставить лаборатории. Есть серьезные основания полагать, что это будут те самые лаборатории, которые они свернули на Украине. Им важно по прежнему оставаться вплотную к России», — сказал Косачев в интервью агентству LIFE. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Позже в Минобороны РФ сообщили об обнаружении сети биолабораторий на Украине, пишет «Национальная служба новостей». Владимир Путин заявил, что они контролируются Пентагоном. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

США намерены перенести свои биологические лаборатории из Украины в Монголию. Об этом сообщил сенатор Совета Федерации РФ Константин Косачев. «Всего американцы работают примерно в трех десятках государств, количество лабораторий разнится. На Украине их 30. Вот только что появилась информация, что американцы вступили после начала спецоперации в контакт с Монголией и собираются там ставить лаборатории. Есть серьезные основания полагать, что это будут те самые лаборатории, которые они свернули на Украине. Им важно по прежнему оставаться вплотную к России», — сказал Косачев в интервью агентству LIFE. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Позже в Минобороны РФ сообщили об обнаружении сети биолабораторий на Украине, пишет «Национальная служба новостей». Владимир Путин заявил, что они контролируются Пентагоном.