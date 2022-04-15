В министерстве спорта Свердловской области и в УрФУ прошли обыски

15 апреля 2022 в 19:10 Размер текста - 17 +

Лицо, в отношении которого планируется ВУД, в интересах следствия пока не разглашается Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU 15 апреля в Свердловской области сотрудниками ФСБ России проведены мероприятия, направленные на пресечение коррупционных преступлений в сфере спорта. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «В результате прошедших обысков (одновременно по нескольким объектам) получены определенные сведения, которые будут переданы в ГУ МВД России по Свердловской области для возбуждения уголовного дела (или уголовных дел). Лицо, в отношении которого планируется ВУД, в интересах следствия пока не разглашается», — отметил источник. Глава минспорта Свердловской области Леонид Рапопорт сообщил URA.RU, что никаких обысков не проходит. Редакция агентства направила запрос в пресс-службу УрФУ. На момент публикации ответа не поступило. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

15 апреля в Свердловской области сотрудниками ФСБ России проведены мероприятия, направленные на пресечение коррупционных преступлений в сфере спорта. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «В результате прошедших обысков (одновременно по нескольким объектам) получены определенные сведения, которые будут переданы в ГУ МВД России по Свердловской области для возбуждения уголовного дела (или уголовных дел). Лицо, в отношении которого планируется ВУД, в интересах следствия пока не разглашается», — отметил источник. Глава минспорта Свердловской области Леонид Рапопорт сообщил URA.RU, что никаких обысков не проходит. Редакция агентства направила запрос в пресс-службу УрФУ. На момент публикации ответа не поступило.