В министерстве спорта Свердловской области и в УрФУ прошли обыски

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Пресс-конференция министра физической культуры и спорта Леонида Рапопорта. Екатеринбург, рапопорт леонид
Лицо, в отношении которого планируется ВУД, в интересах следствия пока не разглашается Фото:

15 апреля в Свердловской области сотрудниками ФСБ России проведены мероприятия, направленные на пресечение коррупционных преступлений в сфере спорта. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«В результате прошедших обысков (одновременно по нескольким объектам) получены определенные сведения, которые будут переданы в ГУ МВД России по Свердловской области для возбуждения уголовного дела (или уголовных дел). Лицо, в отношении которого планируется ВУД, в интересах следствия пока не разглашается», — отметил источник.

Глава минспорта Свердловской области Леонид Рапопорт сообщил URA.RU, что никаких обысков не проходит. Редакция агентства направила запрос в пресс-службу УрФУ. На момент публикации ответа не поступило.

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15 апреля в Свердловской области сотрудниками ФСБ России проведены мероприятия, направленные на пресечение коррупционных преступлений в сфере спорта. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «В результате прошедших обысков (одновременно по нескольким объектам) получены определенные сведения, которые будут переданы в ГУ МВД России по Свердловской области для возбуждения уголовного дела (или уголовных дел). Лицо, в отношении которого планируется ВУД, в интересах следствия пока не разглашается», — отметил источник. Глава минспорта Свердловской области Леонид Рапопорт сообщил URA.RU, что никаких обысков не проходит. Редакция агентства направила запрос в пресс-службу УрФУ. На момент публикации ответа не поступило.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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