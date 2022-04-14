Пермские сенаторы увеличили свой доход

Доходы сенатора Алексея Пушкова растут быстрее инфляции Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Сенаторы от Пермского края Алексей Пушков и Андрей Климов в 2021 году заработали больше, чем годом ранее. Декларации опубликованы на сайте Совета Федерации.

«Декларированный годовой доход сенатора Российской Федерации Пушкова Алексея Константиновича — 22 580 613, 17 рубля, Климова Андрея Аркадьевича — 6 789 719,37 рубля», — указано на сайте. В 2020 году Пушков декларировал 20 537 856 рублей, Климов — 6 466 299 рублей.

Супруга Алексея Пушкова в 2021 году заработала значительно больше, чем годом ранее: 4,1 млн рублей в 2021 вместо 696,2 тысячм в 2020-м. А жена Андрея Климова, напротив, кратно потеряла в доходах. По итогам 2021 года она задекларировала 334,6 тысячм. В 2020-м было 873 тысячи.

В собственности Пушковых есть два земельных участка (совокупно — 3,6 тыс. кв. м), жилой дом площадью больше 1 тыс. кв. м, три квартиры (общей площадью 425,3 кв. м), три машиноместа, одно здание в 58 кв. м, автомобили МЕРСЕДЕС E230 и Jaguar XJ. В пользовании есть еще дача 234 кв. м.

У семьи Климовых земли больше — пять участков общей площадью 4 тыс. кв. м (один садовый, два дачных и два для строительства жилого дома), садовый дом (96,3 кв. м), три квартиры (148,6 кв. м, 85,2 кв. м, 41,4 кв. м), машиноместо площадью 2,8 тыс. кв. м., два летних домика (81 кв. м), Volkswagen Touareg и Suzuki Vitara. Еще две квартиры находятся в пользовании несовершеннолетних детей Андрея Климова — 131,5 кв. м и 85,2 кв. м.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам