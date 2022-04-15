Курганский сенатор за год стал беднее в десять раз

Сенатор Сергей Муратов за год заработал 7 млн рублей, что в десять раз меньше, чем годом ранее Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Курганский сенатор Сергей Муратов за прошлый год заработал только 7 млн 766 тыс. рублей. Это в десять раз меньше, чем его доход, задекларированный годом ранее. Сведения о доходах сенаторов опубликованы на сайте Совета Федерации РФ.

По данным документа, декларированный годовой доход сенатора Российской Федерации Сергея Муратова за 2021 год составляет 7 млн 766 тыс. 683,69 рубля. По итогам 2020 года он задекларировал 71,4 млн рублей. В собственности Муратова, как и прежде, находится два земельных участка для ведения личного подсобного хозяйства (на 633 и 1200 кв. м.) и автопарк из четырех мотоциклов (БМВ R12000GS ADVENTURE, ИЖ 49б, «Харлей-Дэвидсон» ON FLHTK, «Ява 350»). Совместно с супругой сенатор пользуется двумя жилыми домами (1122 кв. м. и 524 кв. м.) и квартирой (177 «квадратов»).

Доход коллеги Муратова Елены Перминовой за прошлый год составил чуть более 6 млн рублей. Судя по предыдущей декларации, он изменился незначительно — по итогам 2020 года она задекларировала 5,8 млн рублей. Ее супруг задекларировал за 2021 год 2,3 млн рублей (ранее — 1,4 млн). Супругам принадлежат два автомобиля Volkswagen Touareg и Volkswagen Passat, земельный участок в 10 соток с жилым домом на 376 кв. м. В пользовании — дача.

Ранее URA.RU писало, что жена курганского сенатора Сергея Муратова за год стала богаче на 163 млн рублей. Светлана Муратова задекларировала доход в более 410 млн рублей.