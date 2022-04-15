Мединский стал самым богатым человеком в Кремле

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит Владимира Мединского в Свердловский театр музыкальной комедии. Екатеринбург, мединский владимир, портрет
Владимир Мединский заработал 106,770 млн рублей Фото:
новость из сюжета
Декларационная кампания

Помощник президента РФ Владимир Мединский стал самым богатым человеком среди сотрудников администрации президента. Об этом свидетельствуют данные деклараций о доходах сотрудников Кремля.

Согласно данным декларации, Мединский за 2021 год заработал 106,770 млн рублей. В собственности у Мединского также два жилых дома и земельный участок площадью 3394 квадратных метра.

В Кремле также опубликовали доходы президента России Владимира Путина. Согласно декларации, президент за 2021 год заработал 10,202 миллиона рублей. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заработал 14 млн 532 тыс. рублей.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU.

Помощник президента РФ Владимир Мединский стал самым богатым человеком среди сотрудников администрации президента. Об этом свидетельствуют данные деклараций о доходах сотрудников Кремля. Согласно данным декларации, Мединский за 2021 год заработал 106,770 млн рублей. В собственности у Мединского также два жилых дома и земельный участок площадью 3394 квадратных метра. В Кремле также опубликовали доходы президента России Владимира Путина. Согласно декларации, президент за 2021 год заработал 10,202 миллиона рублей. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заработал 14 млн 532 тыс. рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...