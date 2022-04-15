Мединский стал самым богатым человеком в Кремле

Владимир Мединский заработал 106,770 млн рублей
новость из сюжетаДекларационная кампания
Помощник президента РФ Владимир Мединский стал самым богатым человеком среди сотрудников администрации президента. Об этом свидетельствуют данные деклараций о доходах сотрудников Кремля.
Согласно данным декларации, Мединский за 2021 год заработал 106,770 млн рублей. В собственности у Мединского также два жилых дома и земельный участок площадью 3394 квадратных метра.
В Кремле также опубликовали доходы президента России Владимира Путина. Согласно декларации, президент за 2021 год заработал 10,202 миллиона рублей. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заработал 14 млн 532 тыс. рублей.
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