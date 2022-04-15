Кремль раскрыл доходы Путина за прошлый год

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Чествование Олимпийской сборной команды России в Кремле. Москва, портрет, путин владимир
За 2021 год президент России стал богаче Фото:
новость из сюжета
Декларационная кампания

Президент России Владимир Путин заработал за 2021 год 10,202 миллиона рублей. Это следует из его декларации о доходах за прошедший год.

«Декларированный годовой доход — 10 202 616 рублей», — говорится в декларации о доходах Путина, опубликованной на сайте президента РФ. В собственности у президента числится квартира в 77 квадратных метров и гараж. В пользовании у Путина имеется гаражное место и квартира в 153,7 кв. метра. Также глава государства владеет двумя автомобилями «Волга» и «Нива» и прицепом «Скиф».

В 2020 году президент заработал 9,9 миллиона рублей, а в 2019-м президент получил 9,7 миллиона рублей. Также за 2020 год разбогател премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Самым богатым министром был министр торговли и промышленности РФ Денис Мантуров, заработавший 740,4 миллиона рублей. Свою декларацию о доходах он подал 31 марта.

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Президент России Владимир Путин заработал за 2021 год 10,202 миллиона рублей. Это следует из его декларации о доходах за прошедший год. «Декларированный годовой доход — 10 202 616 рублей», — говорится в декларации о доходах Путина, опубликованной на сайте президента РФ. В собственности у президента числится квартира в 77 квадратных метров и гараж. В пользовании у Путина имеется гаражное место и квартира в 153,7 кв. метра. Также глава государства владеет двумя автомобилями «Волга» и «Нива» и прицепом «Скиф». В 2020 году президент заработал 9,9 миллиона рублей, а в 2019-м президент получил 9,7 миллиона рублей. Также за 2020 год разбогател премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Самым богатым министром был министр торговли и промышленности РФ Денис Мантуров, заработавший 740,4 миллиона рублей. Свою декларацию о доходах он подал 31 марта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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