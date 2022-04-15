Кремль раскрыл доходы Путина за прошлый год

15 апреля 2022 в 19:05 Размер текста - 17 +

За 2021 год президент России стал богаче Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Декларационная кампания Президент России Владимир Путин заработал за 2021 год 10,202 миллиона рублей. Это следует из его декларации о доходах за прошедший год. «Декларированный годовой доход — 10 202 616 рублей», — говорится в декларации о доходах Путина, опубликованной на сайте президента РФ. В собственности у президента числится квартира в 77 квадратных метров и гараж. В пользовании у Путина имеется гаражное место и квартира в 153,7 кв. метра. Также глава государства владеет двумя автомобилями «Волга» и «Нива» и прицепом «Скиф». В 2020 году президент заработал 9,9 миллиона рублей, а в 2019-м президент получил 9,7 миллиона рублей. Также за 2020 год разбогател премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Самым богатым министром был министр торговли и промышленности РФ Денис Мантуров, заработавший 740,4 миллиона рублей. Свою декларацию о доходах он подал 31 марта. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент России Владимир Путин заработал за 2021 год 10,202 миллиона рублей. Это следует из его декларации о доходах за прошедший год. «Декларированный годовой доход — 10 202 616 рублей», — говорится в декларации о доходах Путина, опубликованной на сайте президента РФ. В собственности у президента числится квартира в 77 квадратных метров и гараж. В пользовании у Путина имеется гаражное место и квартира в 153,7 кв. метра. Также глава государства владеет двумя автомобилями «Волга» и «Нива» и прицепом «Скиф». В 2020 году президент заработал 9,9 миллиона рублей, а в 2019-м президент получил 9,7 миллиона рублей. Также за 2020 год разбогател премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Самым богатым министром был министр торговли и промышленности РФ Денис Мантуров, заработавший 740,4 миллиона рублей. Свою декларацию о доходах он подал 31 марта.