15 апреля 2022

В России резко подешевела свинина

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Агрофирма Ариант, продовольственная безопасность. Челябинск, свинина, свинья, пятачок, апк, сельское хозяйство, ландрас
Свиноводы отмечают продолжение падения цен на свинину в России Фото:
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Цены на товары в России

Стоимость свинины в России резко снизилась, эта тенденция сохранится до середины будущей недели. Это следует из данных мониторинга Национального союза свиноводов (НСС).

«Цены на полутуши снизились на 7,5%, до 171,9 рубля за один килограмм, на окорок — на 4,8%, до 241,98 рубля за килограмм», — пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные НСС. Отмечается, что в дальнейшем ожидается падение цен до 168 рублей за полутуши и до 240 рублей за окорок.

Ранее сообщалось, что в РФ, в настоящее время по итогам 2022 года себестоимость производства разных видов мяса вырастет в среднем на 15-20%. Об этом заявил руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. В Информационном агентстве по рыболовству предупредили о подорожании рыбы в России, передает радио Sputnik.

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Стоимость свинины в России резко снизилась, эта тенденция сохранится до середины будущей недели. Это следует из данных мониторинга Национального союза свиноводов (НСС). «Цены на полутуши снизились на 7,5%, до 171,9 рубля за один килограмм, на окорок — на 4,8%, до 241,98 рубля за килограмм», — пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные НСС. Отмечается, что в дальнейшем ожидается падение цен до 168 рублей за полутуши и до 240 рублей за окорок. Ранее сообщалось, что в РФ, в настоящее время по итогам 2022 года себестоимость производства разных видов мяса вырастет в среднем на 15-20%. Об этом заявил руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. В Информационном агентстве по рыболовству предупредили о подорожании рыбы в России, передает радио Sputnik.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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