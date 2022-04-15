Главный мясник РФ предрек рост цен на говядину и свинину

Сергей Юшин рассказал, что будет с ценами на мясо в России Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Цены на товары в России

В России пока по итогам 2022 года себестоимость производства разных видов мяса вырастет в среднем на 15-20%. Об этом заявил руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Он также отметил, что доля импортного мяса на российском рынке крайне незначительна.

«Во всем мире очень сильно дорожают продукты питания. Во многих странах цены на еду очень быстро растут. В России пока по итогам года мы предполагаем, что себестоимость производства разных видов мяса вырастет в среднем на 15-20%. Вырастут ли настолько цены? Я не могу дать такой прогноз, поскольку на цены, которые мы видим в магазинах, влияет слишком много факторов», — передает радио Sputnik слова Юшина.

Он также отметил, что влияние санкций на внутренний рынок мясной продукции будет небольшим. «Россия по мясу птицы больше экспортирует, чем импортирует. По свинине мы почти ничего не ввозим, зато продали за рубеж в прошлом году почти 200 тысяч тонн», — подытожил он.

В Росстате сообщили, что за последний месяц инфляция ускорилась до 9,15%. В Кремле работают над минимизацией последствий роста инфляции. Экономисты предупреждали, что из-за роста инфляции в России ускорится рост цен на продукты. Правительство решило помочь россиянам сэкономить на продуктах. Для этого власти РФ упростили процедуру предоставления участков для подсобного хозяйства, садоводства и огородничества. По словам президента РФ Владимира Путина, у России есть возможность обеспечить цены на продукты в стране ниже, чем на глобальном рынке, передает RT.

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