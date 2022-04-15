15 апреля 2022

В Екатеринбурге школьник случайно выстрелил в себя из пистолета

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Оружие предназначалось для самообороны Фото:

В Екатеринбурге 11-летний школьник в результате несчастного случая прострелил себе руку из травматического оружия, сообщил URA.RU источник в экстренных службах города. Полиция подтвердила агентству эту информацию.

«Полиция проводит проверку по факту инцидента. Мать ребенка привлечена к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ», — пояснили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Несчастный случай произошел вечером 15 апреля на улице Радищева. Ребенок, будучи дома, самостоятельно произвел случайный выстрел из травматического пистолета «Оса» в руку. Школьник госпитализирован в 9-ю детскую больницу. Его жизни ничего не угрожает.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво».

В Екатеринбурге 11-летний школьник в результате несчастного случая прострелил себе руку из травматического оружия, сообщил URA.RU источник в экстренных службах города. Полиция подтвердила агентству эту информацию. «Полиция проводит проверку по факту инцидента. Мать ребенка привлечена к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ», — пояснили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. Несчастный случай произошел вечером 15 апреля на улице Радищева. Ребенок, будучи дома, самостоятельно произвел случайный выстрел из травматического пистолета «Оса» в руку. Школьник госпитализирован в 9-ю детскую больницу. Его жизни ничего не угрожает.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...