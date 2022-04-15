В Екатеринбурге школьник случайно выстрелил в себя из пистолета

В Екатеринбурге 11-летний школьник в результате несчастного случая прострелил себе руку из травматического оружия, сообщил URA.RU источник в экстренных службах города. Полиция подтвердила агентству эту информацию.
«Полиция проводит проверку по факту инцидента. Мать ребенка привлечена к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ», — пояснили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
Несчастный случай произошел вечером 15 апреля на улице Радищева. Ребенок, будучи дома, самостоятельно произвел случайный выстрел из травматического пистолета «Оса» в руку. Школьник госпитализирован в 9-ю детскую больницу. Его жизни ничего не угрожает.
В Екатеринбурге 11-летний школьник в результате несчастного случая прострелил себе руку из травматического оружия, сообщил URA.RU источник в экстренных службах города. Полиция подтвердила агентству эту информацию. «Полиция проводит проверку по факту инцидента. Мать ребенка привлечена к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ», — пояснили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. Несчастный случай произошел вечером 15 апреля на улице Радищева. Ребенок, будучи дома, самостоятельно произвел случайный выстрел из травматического пистолета «Оса» в руку. Школьник госпитализирован в 9-ю детскую больницу. Его жизни ничего не угрожает.