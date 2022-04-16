В Болгарии напали на автомобиль координатора «Бессмертного полка». Фото

16 апреля 2022 в 18:13 Размер текста - 17 +

В 2021 году акция «Бессмертный полк» собрала в Болгарии сотни людей в Софии (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Неизвестные облили синей и желтой краской автомобиль главы общественной организации «Бессмертный полк Болгарии» Стояна Тодорова. Об этом URA.RU рассказал сам пострадавший. «Да, есть угрозы. Сейчас особенно это проблема, но справимся. У нас проблемы с украинцами, которые находятся на территории Болгарии. Но это не беженцы. Как у беженцев могут быть мерседесы и прочее? Это просто бандюги какие-то. Вчера мою машину желто-синей краской облили», — сказал URA.RU Стоян Тодоров. По мнению собеседника агентства, люди, облившие краской его автомобиль, едут через Болгарию в другую страну. «Проблема стала большой. Провокации устраивают многие, но это не беженцы, это транзитные. Это „азовцы“ (батальон „Азов“ признан в РФ террористической организацией и запрещен), „бандеровцы“, которые едут через Румынию и Болгарию в Турцию, и они делают такие пакости», — отметил он. Тодоров подчеркнул, что «Бессмертный полк» все равно пройдет в Болгарии. В прошлом году акция собрала сотни людей в Софии. В мероприятии приняли участие президент Болгарии Румен Радев и вице-президент Илияна Йотова. «Бессмертный полк» — акция памяти участников Великой Отечественной войны, которая с 2011 года проводится в России, а с 2012 года и в других странах. В 2015 году к акции присоединилась Болгария. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ее главной целью является освобождение жителей и территорий республик Донбасса. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных секретных шифротелеграмм Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что украинские войска должны были начать боевые действия на Донбассе в марте 2022 года. Таким образом, считают в ведомстве, российская спецоперация спасла мирных жителей ДНР и ЛНР. Машину Стояна Тодорова облили синей и желтой краской Фото предоставлено Стояном Тодоровым Фото предоставлено Стояном Тодоровым Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Неизвестные облили синей и желтой краской автомобиль главы общественной организации «Бессмертный полк Болгарии» Стояна Тодорова. Об этом URA.RU рассказал сам пострадавший. «Да, есть угрозы. Сейчас особенно это проблема, но справимся. У нас проблемы с украинцами, которые находятся на территории Болгарии. Но это не беженцы. Как у беженцев могут быть мерседесы и прочее? Это просто бандюги какие-то. Вчера мою машину желто-синей краской облили», — сказал URA.RU Стоян Тодоров. По мнению собеседника агентства, люди, облившие краской его автомобиль, едут через Болгарию в другую страну. «Проблема стала большой. Провокации устраивают многие, но это не беженцы, это транзитные. Это „азовцы“ (батальон „Азов“ признан в РФ террористической организацией и запрещен), „бандеровцы“, которые едут через Румынию и Болгарию в Турцию, и они делают такие пакости», — отметил он. Тодоров подчеркнул, что «Бессмертный полк» все равно пройдет в Болгарии. В прошлом году акция собрала сотни людей в Софии. В мероприятии приняли участие президент Болгарии Румен Радев и вице-президент Илияна Йотова. «Бессмертный полк» — акция памяти участников Великой Отечественной войны, которая с 2011 года проводится в России, а с 2012 года и в других странах. В 2015 году к акции присоединилась Болгария. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ее главной целью является освобождение жителей и территорий республик Донбасса. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных секретных шифротелеграмм Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что украинские войска должны были начать боевые действия на Донбассе в марте 2022 года. Таким образом, считают в ведомстве, российская спецоперация спасла мирных жителей ДНР и ЛНР.