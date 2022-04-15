В курганской многоэтажке течет крыша, затапливая верхние этажи. Фото

16 апреля 2022 в 18:59 Размер текста - 17 +

В многоэтажном доме Кургана затапливает верхние этажи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане в многоэтажном доме по улице Дружбы, 8, течет крыша, затапливая верхние этажи. Об этом сообщили местные жители. «Просим администрацию помочь жильцам дома по улице Дружбы, 8, уже несколько лет дом находится в плачевном состоянии: течет крыша, топит верхние этажи, намокает проводка, в подвале стоит вода, управляющая компания не принимает меры», — написала пользовательница Анна Крымская в группе «Инцидент| Курган» соцсети «ВКонтакте». Активист, помогающий жильцам дома решить проблему, Анастасия Килина (в этом доме также проживает ее мама), рассказала URA.RU, что она неоднократно обращалась в обслуживающую дом УК «Жилищник», но в ответ получала лишь: «мы работаем по заявкам», «сделаем когда будет тепло». В итоге меры до сих пор не приняты. «В последний раз написали письмо в марте этого года, сколько раз — сбились со счета уже, на протяжении всего управления УК, более 10 лет», — поделилась собеседница агентства. Килина отметила, что в плачевном состоянии не только крыша дома, но и подвал: стоит вода, лежит строительный мусор и мертвые голуби. Удручают также придомовая территория и подъезды, отмечает активистка. В комментариях под постом мэрия Кургана ответила, что информация передана в профильный департамент. Специалисты разберутся в ситуации и подготовят ответ. В подвале многоэтажки стоит вода, лежит строительный мусор Фото из сообщества «Инфидент | Курган» Крыша многоэтажного дома протекает и затапливает верхние этажи Фото из сообщества «Инфидент | Курган» Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

В Кургане в многоэтажном доме по улице Дружбы, 8, течет крыша, затапливая верхние этажи. Об этом сообщили местные жители. «Просим администрацию помочь жильцам дома по улице Дружбы, 8, уже несколько лет дом находится в плачевном состоянии: течет крыша, топит верхние этажи, намокает проводка, в подвале стоит вода, управляющая компания не принимает меры», — написала пользовательница Анна Крымская в группе «Инцидент| Курган» соцсети «ВКонтакте». Активист, помогающий жильцам дома решить проблему, Анастасия Килина (в этом доме также проживает ее мама), рассказала URA.RU, что она неоднократно обращалась в обслуживающую дом УК «Жилищник», но в ответ получала лишь: «мы работаем по заявкам», «сделаем когда будет тепло». В итоге меры до сих пор не приняты. «В последний раз написали письмо в марте этого года, сколько раз — сбились со счета уже, на протяжении всего управления УК, более 10 лет», — поделилась собеседница агентства. Килина отметила, что в плачевном состоянии не только крыша дома, но и подвал: стоит вода, лежит строительный мусор и мертвые голуби. Удручают также придомовая территория и подъезды, отмечает активистка. В комментариях под постом мэрия Кургана ответила, что информация передана в профильный департамент. Специалисты разберутся в ситуации и подготовят ответ.