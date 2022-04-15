В Кургане в ДТП погибли четыре человека

В Кургане вблизи микрорайона Тополя произошло ДТП, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба УМВД РФ по Курганской области в официальном telegram-канале.
«На 11 километре автодороги „Курган-Звериноголовское“ произошло столкновение ВАЗ и Volkswagen Tiguan. Автомобиль ВАЗ осуществлял движение в сторону областного центра, иномарка двигалась во встречном направлении. В результате столкновения водитель автомобиля ВАЗ, мужчина 1955 года рождения, и три его пассажира: женщины 1957, 1981 годов рождения, а также подросток 2008 года рождения погибли на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Сотрудники ГИБДД выясняют причины и обстоятельства аварии.
Ранее URA.RU сообщало о мотоциклисте, погибшем в результате ДТП в районе города Далматово. У молодого человека отсутствовали водительские права. Мотоцикл не состоял на учете в ГИБДД, также отсутствовал полис ОСАГО.
В Кургане вблизи микрорайона Тополя произошло ДТП, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба УМВД РФ по Курганской области в официальном telegram-канале. «На 11 километре автодороги „Курган-Звериноголовское“ произошло столкновение ВАЗ и Volkswagen Tiguan. Автомобиль ВАЗ осуществлял движение в сторону областного центра, иномарка двигалась во встречном направлении. В результате столкновения водитель автомобиля ВАЗ, мужчина 1955 года рождения, и три его пассажира: женщины 1957, 1981 годов рождения, а также подросток 2008 года рождения погибли на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Сотрудники ГИБДД выясняют причины и обстоятельства аварии. Ранее URA.RU сообщало о мотоциклисте, погибшем в результате ДТП в районе города Далматово. У молодого человека отсутствовали водительские права. Мотоцикл не состоял на учете в ГИБДД, также отсутствовал полис ОСАГО.