В Кургане в ДТП погибли четыре человека

16 апреля 2022 в 17:52 Размер текста - 17 +

В Кургане выясняют причины смертельного ДТП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане вблизи микрорайона Тополя произошло ДТП, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба УМВД РФ по Курганской области в официальном telegram-канале. «На 11 километре автодороги „Курган-Звериноголовское“ произошло столкновение ВАЗ и Volkswagen Tiguan. Автомобиль ВАЗ осуществлял движение в сторону областного центра, иномарка двигалась во встречном направлении. В результате столкновения водитель автомобиля ВАЗ, мужчина 1955 года рождения, и три его пассажира: женщины 1957, 1981 годов рождения, а также подросток 2008 года рождения погибли на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Сотрудники ГИБДД выясняют причины и обстоятельства аварии. Ранее URA.RU сообщало о мотоциклисте, погибшем в результате ДТП в районе города Далматово. У молодого человека отсутствовали водительские права. Мотоцикл не состоял на учете в ГИБДД, также отсутствовал полис ОСАГО. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

В Кургане вблизи микрорайона Тополя произошло ДТП, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба УМВД РФ по Курганской области в официальном telegram-канале. «На 11 километре автодороги „Курган-Звериноголовское“ произошло столкновение ВАЗ и Volkswagen Tiguan. Автомобиль ВАЗ осуществлял движение в сторону областного центра, иномарка двигалась во встречном направлении. В результате столкновения водитель автомобиля ВАЗ, мужчина 1955 года рождения, и три его пассажира: женщины 1957, 1981 годов рождения, а также подросток 2008 года рождения погибли на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Сотрудники ГИБДД выясняют причины и обстоятельства аварии. Ранее URA.RU сообщало о мотоциклисте, погибшем в результате ДТП в районе города Далматово. У молодого человека отсутствовали водительские права. Мотоцикл не состоял на учете в ГИБДД, также отсутствовал полис ОСАГО.