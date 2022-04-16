Депутат Госдумы предупредил о новых штрафах для дачников

В 2022 году в России в силу вступил ряд новых законов, некоторые из них затронут садоводов. За невыполнение правил граждан, имеющих дачный участок, ждут штрафы, предупредил депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.
«При продаже дачи, если имущество в собственности меньше определенного срока, нужно заплатить 13% налога. Однако с начала 2022 года им облагается 70% кадастровой стоимости. Освобождены от налога семьи, в которых двое или больше детей», — приводит информацию «Парламентская газета».
- Дачникам обязан выделять льготные или бесплатные места на ярмарках. Для продажи всего того, что выросло на их земле. Площадь участка не должна быть более 2 гектаров;
- За приготовление шашлыков на даче можно быть оштрафованным на 2-3 тысячи рублей, если мангал стоит ближе пяти метров к дому и двух метров к забору или беседке. Разводить открытый костер запрещено;
- За горы мусора на участке садоводам тоже грозит штраф. Он составит 1-2 тысячи рублей;
- За мойку машин на даче могут оштрафовать на 3-5 тысяч рублей. За использование сада или дачи нецелевым образом накажут на 5-10 тысяч рублей.
Ранее юрист Ирина Сивакова рассказала о том, какие проверки коснутся дачников в 2022 году. У дачников будут проверять: постройки, которые есть на участке и являются объектами налогообложения. Как используется садовый участок и как на нем соблюдается пожарная безопасность.
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