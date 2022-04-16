СК России допросит британского наемника, пойманного в Мариуполе

Следственный комитет России допросит еще одного британского наемника Шона Питера, пойманного в Мариуполе. Такая информация появилась в telegram-канале ведомства.
«Следствие обязательно допросит очередного наемника, пойманного в Мариуполе. Шон Питер — английский наемник, служил в 36 бригаде морской пехоты ВСУ штурмовик, сейчас находится в плену. Это второй англичанин, пойманный в Мариуполе», — говорится в сообщении.
Ранее военный корреспондент Александр Сладков сообщил о том, что около тысячи украинских морпехов сдались в плен. Среди них был обнаружен британский наемник Эйден Эслин, который участвовал в деятельности подразделения, сражавшегося против правительственных войск в Сирии.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее целью является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида украинских властей. Минобороны РФ сообщало об успешном выполнении вооруженными силами РФ боевых задач по уничтожению объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.
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