Корреспондент Сладков: около тысячи солдат ВСУ сдались в плен. Видео

13 апреля 2022 в 01:49 Размер текста - 17 +

Не более 800 пленных солдат ВСУ не имели ранений, заявил Александр Сладков Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Около 1000 морпехов украинских вооруженных сил сдались в плен Вооруженным силам РФ. Об этом сообщает военный корреспондент, репортер ВГТРК Александр Сладков. «1000 морпехов ВСУ сдаются в плен МВД и МГБ ДНР», — пишет Александр Сладков в своем telegram-канале. По его словам, среди них около 300 раненых солдат, 90 не способных передвигаться самостоятельно и не более 800 здоровых бойцов. Журналист подчеркнул, что, благодаря общей работе силовиков и спецслужб РФ и ДНР в Мариуполе, оборона ВСУ на металлургическом комбинате имени Ильича будет пробита. «Тогда остается „Азовсталь“ с нацистами», — резюмировал Сладков. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. В различных СМИ и telegram-каналах все еще появляются свидетельства того, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что Мариуполь почти полностью освобожден от националистов, оставшиеся бойцы находятся на металлургическом комбинате «Азовсталь». Во вторник он опубликовал кадры штурма боевиков, засевших на мариупольском заводе. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Около 1000 морпехов украинских вооруженных сил сдались в плен Вооруженным силам РФ. Об этом сообщает военный корреспондент, репортер ВГТРК Александр Сладков. «1000 морпехов ВСУ сдаются в плен МВД и МГБ ДНР», — пишет Александр Сладков в своем telegram-канале. По его словам, среди них около 300 раненых солдат, 90 не способных передвигаться самостоятельно и не более 800 здоровых бойцов. Журналист подчеркнул, что, благодаря общей работе силовиков и спецслужб РФ и ДНР в Мариуполе, оборона ВСУ на металлургическом комбинате имени Ильича будет пробита. «Тогда остается „Азовсталь“ с нацистами», — резюмировал Сладков. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. В различных СМИ и telegram-каналах все еще появляются свидетельства того, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что Мариуполь почти полностью освобожден от националистов, оставшиеся бойцы находятся на металлургическом комбинате «Азовсталь». Во вторник он опубликовал кадры штурма боевиков, засевших на мариупольском заводе.