16 апреля 2022

Россияне пострадали при столкновении двух автобусов под Воронежем. Есть погибшие

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ДТП с автобусом на Плотинке. Екатеринбург, дтп, автобус, общественный транспорт, авария, городской транспорт, автопредприятие
В Воронежской области произошла авария с участием двух автобусов Фото:

В Новоусманском районе Воронежской области два автобуса столкнулись на 524 километре автодороги «Дон», в результате столкновения два человека погибли, 15 пострадали. Об этом рассказал представитель экстренных служб.

«Всего в автобусах был 51 человек, в том числе один ребенок», — передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб. Уточняется, что в результате столкновения погибли два человека, еще 15 пострадали.

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В Новоусманском районе Воронежской области два автобуса столкнулись на 524 километре автодороги «Дон», в результате столкновения два человека погибли, 15 пострадали. Об этом рассказал представитель экстренных служб. «Всего в автобусах был 51 человек, в том числе один ребенок», — передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб. Уточняется, что в результате столкновения погибли два человека, еще 15 пострадали.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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