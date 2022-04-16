В Воронежской области произошла авария с участием двух автобусов
В Новоусманском районе Воронежской области два автобуса столкнулись на 524 километре автодороги «Дон», в результате столкновения два человека погибли, 15 пострадали. Об этом рассказал представитель экстренных служб.
«Всего в автобусах был 51 человек, в том числе один ребенок», — передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб. Уточняется, что в результате столкновения погибли два человека, еще 15 пострадали.
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