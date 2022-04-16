Курганский полицейский насмерть сбил мотоциклиста. Фото

17 апреля 2022 в 09:35 Размер текста - 17 +

Сотрудник курганской полиции сбил мотоциклиста на трассе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудник курганской полиции вечером 16 апреля на трассе Курган — Звериноголовское устроил ДТП, в котором погиб водитель мотоцикла. Смертельная авария произошла на 21 километре автодороги, возле поселка Балки Кетовского района. Факт происшествия подтвердили корреспонденту URA.RU в пресс-службе регионального управления МВД. «Водитель 1991 года рождения, управляя автомобилем Mitsubishi Lancer, двигаясь со стороны города Кургана в сторону поселка Балки, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с 40-летним мотоциклистом, который от полученных травм скончался на месте ДТП», — сообщили в полиции. В японской иномарке находился сотрудник полиции, который в нерабочее время ехал по своим делам. Пользователи курганских пабликов «ВКонтакте» при этом утверждали, что водитель автомобиля мог находиться в алкогольном опьянении. В УМВД Курганской области дополнили, что в случае вины сотрудника в ДТП, его уволят из полиции и привлекут к ответственности по закону. Также будет дана оценка его непосредственных руководителей. Ранее URA.RU сообщало, что днем 16 апреля в аварии погибли четыре человека. Смертельная авария так же произошла на трассе Курган — Звериноголовское. Сотрудник курганской полиции насмерть сбил мотоциклиста на автотрассе. Фото: паблик «ВКонтакте» «ЧП Курган» Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

Сотрудник курганской полиции вечером 16 апреля на трассе Курган — Звериноголовское устроил ДТП, в котором погиб водитель мотоцикла. Смертельная авария произошла на 21 километре автодороги, возле поселка Балки Кетовского района. Факт происшествия подтвердили корреспонденту URA.RU в пресс-службе регионального управления МВД. «Водитель 1991 года рождения, управляя автомобилем Mitsubishi Lancer, двигаясь со стороны города Кургана в сторону поселка Балки, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с 40-летним мотоциклистом, который от полученных травм скончался на месте ДТП», — сообщили в полиции. В японской иномарке находился сотрудник полиции, который в нерабочее время ехал по своим делам. Пользователи курганских пабликов «ВКонтакте» при этом утверждали, что водитель автомобиля мог находиться в алкогольном опьянении. В УМВД Курганской области дополнили, что в случае вины сотрудника в ДТП, его уволят из полиции и привлекут к ответственности по закону. Также будет дана оценка его непосредственных руководителей. Ранее URA.RU сообщало, что днем 16 апреля в аварии погибли четыре человека. Смертельная авария так же произошла на трассе Курган — Звериноголовское.