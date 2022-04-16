В Кургане задержали виновника ДТП, в котором погибли четверо

17 апреля 2022 в 11:32 Размер текста - 17 +

В Кургане задержали водителя, из-за которого погибли четыре человека Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники курганской полиции задержали 21-летнего водителя из Кургана, которого считают виновником аварии с четырьмя погибшими на трассе 16 апреля. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по факту нарушения ПДД. Об этом сообщили в региональном управлении МВД. «Информацию о джипе, спровоцировавшем аварию, сотрудникам полиции сообщили свидетели трагедии. Полицейскими были изучены записи камер наружного видеонаблюдения. В ходе розыскных мероприятий инспекторы ОБДПС УМВД по г. Кургану установили автомобиль и личность водителя. Им оказался 21-летний житель областного центра», — сообщили в полиции. Мужчина до инцидента много раз нарушал ПДД. Ранее URA.RU сообщало, что на трассе под Курганом в аварии погибли четыре человека. Автомобиль ВАЗ-2115 перевернулся после удара с кроссовером, погибли водитель и три пассажира, среди которых был несовершеннолетний подросток. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

Сотрудники курганской полиции задержали 21-летнего водителя из Кургана, которого считают виновником аварии с четырьмя погибшими на трассе 16 апреля. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по факту нарушения ПДД. Об этом сообщили в региональном управлении МВД. «Информацию о джипе, спровоцировавшем аварию, сотрудникам полиции сообщили свидетели трагедии. Полицейскими были изучены записи камер наружного видеонаблюдения. В ходе розыскных мероприятий инспекторы ОБДПС УМВД по г. Кургану установили автомобиль и личность водителя. Им оказался 21-летний житель областного центра», — сообщили в полиции. Мужчина до инцидента много раз нарушал ПДД. Ранее URA.RU сообщало, что на трассе под Курганом в аварии погибли четыре человека. Автомобиль ВАЗ-2115 перевернулся после удара с кроссовером, погибли водитель и три пассажира, среди которых был несовершеннолетний подросток.