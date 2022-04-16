В Кургане задержали виновника ДТП, в котором погибли четверо

Сотрудники курганской полиции задержали 21-летнего водителя из Кургана, которого считают виновником аварии с четырьмя погибшими на трассе 16 апреля. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по факту нарушения ПДД. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
«Информацию о джипе, спровоцировавшем аварию, сотрудникам полиции сообщили свидетели трагедии. Полицейскими были изучены записи камер наружного видеонаблюдения. В ходе розыскных мероприятий инспекторы ОБДПС УМВД по г. Кургану установили автомобиль и личность водителя. Им оказался 21-летний житель областного центра», — сообщили в полиции. Мужчина до инцидента много раз нарушал ПДД.
Ранее URA.RU сообщало, что на трассе под Курганом в аварии погибли четыре человека. Автомобиль ВАЗ-2115 перевернулся после удара с кроссовером, погибли водитель и три пассажира, среди которых был несовершеннолетний подросток.
Сотрудники курганской полиции задержали 21-летнего водителя из Кургана, которого считают виновником аварии с четырьмя погибшими на трассе 16 апреля. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по факту нарушения ПДД. Об этом сообщили в региональном управлении МВД. «Информацию о джипе, спровоцировавшем аварию, сотрудникам полиции сообщили свидетели трагедии. Полицейскими были изучены записи камер наружного видеонаблюдения. В ходе розыскных мероприятий инспекторы ОБДПС УМВД по г. Кургану установили автомобиль и личность водителя. Им оказался 21-летний житель областного центра», — сообщили в полиции. Мужчина до инцидента много раз нарушал ПДД. Ранее URA.RU сообщало, что на трассе под Курганом в аварии погибли четыре человека. Автомобиль ВАЗ-2115 перевернулся после удара с кроссовером, погибли водитель и три пассажира, среди которых был несовершеннолетний подросток.