Тренер назвала диагноз упавшего на шоу Плющенко фигуриста

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Этап кубка России по фигурному катанию. Короткая программа. Юноши, мужчины. Екатеринбург, фигурное катание, ковтун максим
Упавший на льду Евгений Семененко получил сотрясение мозга Фото:

Российскому фигуристу Евгению Семененко, который упал и сильно ударился головой об лед на шоу Евгения Плющенко, диагностировали сотрясение мозга. Об этом сообщила тренер спортсмена Татьяна Мишина.

«Диагноз — сотрясение мозга. У него многочисленные гематомы на голове, но никаких серьезных внутренних повреждений нет», — приводит слова Мишиной Sport24.

Евгений Семененко, выступая на шоу двухкратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко «Союз чемпионов», при попытке выполнить четверной тулуп упал и ударился головой об лед. После падения спортсмен пытался подняться, но в результате упал на зрителей.

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Российскому фигуристу Евгению Семененко, который упал и сильно ударился головой об лед на шоу Евгения Плющенко, диагностировали сотрясение мозга. Об этом сообщила тренер спортсмена Татьяна Мишина. «Диагноз — сотрясение мозга. У него многочисленные гематомы на голове, но никаких серьезных внутренних повреждений нет», — приводит слова Мишиной Sport24. Евгений Семененко, выступая на шоу двухкратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко «Союз чемпионов», при попытке выполнить четверной тулуп упал и ударился головой об лед. После падения спортсмен пытался подняться, но в результате упал на зрителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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