Тренер назвала диагноз упавшего на шоу Плющенко фигуриста

Упавший на льду Евгений Семененко получил сотрясение мозга Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Российскому фигуристу Евгению Семененко, который упал и сильно ударился головой об лед на шоу Евгения Плющенко, диагностировали сотрясение мозга. Об этом сообщила тренер спортсмена Татьяна Мишина.

«Диагноз — сотрясение мозга. У него многочисленные гематомы на голове, но никаких серьезных внутренних повреждений нет», — приводит слова Мишиной Sport24.

Евгений Семененко, выступая на шоу двухкратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко «Союз чемпионов», при попытке выполнить четверной тулуп упал и ударился головой об лед. После падения спортсмен пытался подняться, но в результате упал на зрителей.