К советнику главы Сургута появились вопросы у силовиков. Инсайд

17 апреля 2022 в 14:33 Размер текста - 17 +

Говорят, что чиновницу проверяет ОБЭП Фото: Андрей Ермолаев © URA.RU К советнику главы Сургута Марии Ваньковой появились вопросы у правоохранительных органов. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к мэрии. «К Ваньковой у силовиков появились вопросы из-за ее предыдущих мест работы. В частности, речь идет об югорском фонде капремонта и событиях, имеющих отношение к 2018 году. Говорят, какие-то спецмероприятия происходили и у нее дома. Кроме того, она уже давала пояснения следователям. Но все претензии силовиков чиновница отметает. На трудовых отношениях с администрацией Сургута эту ситуация пока никак не сказывается. Она продолжает выполнять свои служебные функции», — прокомментировал инсайдер. В пресс-службу УМВД ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. В департаменте массовых коммуникаций и аналитики администрации Сургута заявили URA.RU, что к ним не поступало уведомлений о каком-то процессуальном статусе Ваньковой в рамках проверок или уголовных дел. Источник URA.RU в мэрии Сургута сообщил, что городская администрация взаимодействует с правоохранительными органами на постоянной основе. «У силовиков периодически могут появляться какие-то вопросы к работе тех или иных чиновников. Это нормально, правоохранители работают в рамках своих компетенций. В случае необходимости им оказывается содействие», — уточнил инсайдер. Ванькова была трудоустроена в мэрию Сургута в апреле 2021 года. Прежде она занимала должность вице-мэра Лангепаса по строительству и ЖКХ, а до перехода на муниципальную службу работала в югорском фонде капремонта. Ранее URA.RU сообщало, что ОБЭП и следственный комитет провели обыски в мэрии Сургута. У силовиков появились вопросы к заместителю директора департамента архитектуры и градостроительства Татьяне Смычковой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на хантыйский telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

К советнику главы Сургута Марии Ваньковой появились вопросы у правоохранительных органов. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к мэрии. «К Ваньковой у силовиков появились вопросы из-за ее предыдущих мест работы. В частности, речь идет об югорском фонде капремонта и событиях, имеющих отношение к 2018 году. Говорят, какие-то спецмероприятия происходили и у нее дома. Кроме того, она уже давала пояснения следователям. Но все претензии силовиков чиновница отметает. На трудовых отношениях с администрацией Сургута эту ситуация пока никак не сказывается. Она продолжает выполнять свои служебные функции», — прокомментировал инсайдер. В пресс-службу УМВД ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. В департаменте массовых коммуникаций и аналитики администрации Сургута заявили URA.RU, что к ним не поступало уведомлений о каком-то процессуальном статусе Ваньковой в рамках проверок или уголовных дел. Источник URA.RU в мэрии Сургута сообщил, что городская администрация взаимодействует с правоохранительными органами на постоянной основе. «У силовиков периодически могут появляться какие-то вопросы к работе тех или иных чиновников. Это нормально, правоохранители работают в рамках своих компетенций. В случае необходимости им оказывается содействие», — уточнил инсайдер. Ванькова была трудоустроена в мэрию Сургута в апреле 2021 года. Прежде она занимала должность вице-мэра Лангепаса по строительству и ЖКХ, а до перехода на муниципальную службу работала в югорском фонде капремонта. Ранее URA.RU сообщало, что ОБЭП и следственный комитет провели обыски в мэрии Сургута. У силовиков появились вопросы к заместителю директора департамента архитектуры и градостроительства Татьяне Смычковой.