Вирусолог Волчков назвал скрытую опасность в эпоху коронавируса

18 апреля 2022 в 01:03 Размер текста - 17 +

Сформировалась большая прослойка людей, которые не имеют иммунитет против гриппа Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Человеческая популяция почти три года не сталкивалась с гриппом, что несет в себе опасность, поскольку сформировалась большая прослойка населения, которые никогда не контактировали с этой инфекцией. Об этом в беседе с URA.RU заявил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков. «Чего бы я на самом деле опасался в текущей ситуации, это не ковида, а гриппа. Гриппа у нас не было практически три года и сформировалась достаточно большая популяция людей, которые с гриппом на „вы“. У них отсутствует иммунитет, поэтому в плане профилактики я бы порекомендовал в августе пройти вакцинацию против гриппа, особенно наиболее чувствительным группам населения, то есть, людям старше 60 лет, людям с хроническими заболеваниями», — сказал URA.RU Павел Волчков. Также опасность гриппа угрожает молодым россиянам, отметил специалист. «Обратил бы особое внимание на молодое поколение, которое каким-то образом вообще миновало встречу с гриппом. Здесь особо актуальные сезонные детские вакцины против гриппа. Все-таки встреча с гриппом в первый раз очень неприятная и может привести, в том числе и к летальным событиям», — объяснил вирусолог. Волчков подчеркнул, что зачастую грипп поражает те же органы, что и ныне распространенный штамм коронавируса «Омикрон». «Все зависит от формы гриппа. Он обычно поражает эпителий верхних дыхательных путей, как „Омикрон“ сейчас и делает. В зависимости от совершенства иммунной системы, встречалась ли она с предыдущими формами, грипп локализуется иммунной системой либо быстро, либо медленно. Если медленно, это может привести к достаточно патологическим последствиям вплоть до летального исхода, поэтому грипп я бы точно не скидывал со счетов и готовился этой осенью уже к нему», — заключил собеседник агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Человеческая популяция почти три года не сталкивалась с гриппом, что несет в себе опасность, поскольку сформировалась большая прослойка населения, которые никогда не контактировали с этой инфекцией. Об этом в беседе с URA.RU заявил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков. «Чего бы я на самом деле опасался в текущей ситуации, это не ковида, а гриппа. Гриппа у нас не было практически три года и сформировалась достаточно большая популяция людей, которые с гриппом на „вы“. У них отсутствует иммунитет, поэтому в плане профилактики я бы порекомендовал в августе пройти вакцинацию против гриппа, особенно наиболее чувствительным группам населения, то есть, людям старше 60 лет, людям с хроническими заболеваниями», — сказал URA.RU Павел Волчков. Также опасность гриппа угрожает молодым россиянам, отметил специалист. «Обратил бы особое внимание на молодое поколение, которое каким-то образом вообще миновало встречу с гриппом. Здесь особо актуальные сезонные детские вакцины против гриппа. Все-таки встреча с гриппом в первый раз очень неприятная и может привести, в том числе и к летальным событиям», — объяснил вирусолог. Волчков подчеркнул, что зачастую грипп поражает те же органы, что и ныне распространенный штамм коронавируса «Омикрон». «Все зависит от формы гриппа. Он обычно поражает эпителий верхних дыхательных путей, как „Омикрон“ сейчас и делает. В зависимости от совершенства иммунной системы, встречалась ли она с предыдущими формами, грипп локализуется иммунной системой либо быстро, либо медленно. Если медленно, это может привести к достаточно патологическим последствиям вплоть до летального исхода, поэтому грипп я бы точно не скидывал со счетов и готовился этой осенью уже к нему», — заключил собеседник агентства.