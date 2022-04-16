Алексей Текслер заявил, что уже в этом году собор начнет принимать прихожан Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и его супруга Ирина 17 апреля в праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье) приняли участие в церемонии освящения креста Кафедрального собора Рождества Христова. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Текслера, чин освящения совершил митрополит Челябинский и Миасский Алексий.

«Уже в этом году мы с вами торжественно откроем нижний храм, в следующем году наш кафедральный собор предстанет в своем виде, в каком его планировали и задумывали. Мы получили благословение Святейшего Патриарха на это, я уверен, что все наши планы будут реализованы», — заявил Текслер.

Губернатор поблагодарил владыку Алексия за постоянное внимание и участие, а также отметил тех, кто вкладывает средства в строительство. По словам Текслера, это будет действительно народный храм.

Новый кафедральный собор начали строить на северо-западе Челябинска возле ледовой арены «Трактор» в 2013 году. В ходе строительства возникли проблемы. По требованию Текслера в 2020 был сменен подрядчик. Христорождественский собор станет самым крупным и самым высоким храмом Челябинска.

Алексей и Ирина Текслеры провели Вербное воскресенье у стен нового храма Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Церемония прошла в праздник Входа Господня в Иерусалим Фото: пресс-служба Челябинской митрополии

Ирина и Алексей Текслеры (в центре) Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области