Армия РФ за день уничтожила 150 военных объектов Украины

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Ситуация в Волновахе после частичного освобождения от ВСУ. ДНР, военная техника, армия, военные, днр, зачистка, танк, волноваха, z войска
Российская армия каждый день уничтожает объекты ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ за сутки уничтожили более 150 объектов ВСУ. Для этого потребовались авиа- и ракетные удары. Об этом сообщалось на брифинге Минобороны России.

«Оперативно-тактической авиацией уничтожены 44 военных объектов Украины. Ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 113 объектам», — говорится в официальном telegram-канале ведомства.

Среди них — хранилища горюче-смазочных материалов и боеприпасов, командные пункты и пункты управления. Уничтожены также артиллерийские батареи.

В Харьковской области ВС РФ сбили в воздухе два украинских самолета МиГ-29. В Павлоградской — один беспилотник.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. Российские военные бережно относятся к мирному населению, уничтожаются только объекты Вооруженных сил Украины.

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Вооруженные силы РФ за сутки уничтожили более 150 объектов ВСУ. Для этого потребовались авиа- и ракетные удары. Об этом сообщалось на брифинге Минобороны России. «Оперативно-тактической авиацией уничтожены 44 военных объектов Украины. Ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 113 объектам», — говорится в официальном telegram-канале ведомства. Среди них — хранилища горюче-смазочных материалов и боеприпасов, командные пункты и пункты управления. Уничтожены также артиллерийские батареи. В Харьковской области ВС РФ сбили в воздухе два украинских самолета МиГ-29. В Павлоградской — один беспилотник. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. Российские военные бережно относятся к мирному населению, уничтожаются только объекты Вооруженных сил Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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