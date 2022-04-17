Армия РФ за день уничтожила 150 военных объектов Украины

17 апреля 2022 в 22:13 Размер текста - 17 +

Российская армия каждый день уничтожает объекты ВСУ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы РФ за сутки уничтожили более 150 объектов ВСУ. Для этого потребовались авиа- и ракетные удары. Об этом сообщалось на брифинге Минобороны России. «Оперативно-тактической авиацией уничтожены 44 военных объектов Украины. Ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 113 объектам», — говорится в официальном telegram-канале ведомства. Среди них — хранилища горюче-смазочных материалов и боеприпасов, командные пункты и пункты управления. Уничтожены также артиллерийские батареи. В Харьковской области ВС РФ сбили в воздухе два украинских самолета МиГ-29. В Павлоградской — один беспилотник. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. Российские военные бережно относятся к мирному населению, уничтожаются только объекты Вооруженных сил Украины. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Вооруженные силы РФ за сутки уничтожили более 150 объектов ВСУ. Для этого потребовались авиа- и ракетные удары. Об этом сообщалось на брифинге Минобороны России. «Оперативно-тактической авиацией уничтожены 44 военных объектов Украины. Ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 113 объектам», — говорится в официальном telegram-канале ведомства. Среди них — хранилища горюче-смазочных материалов и боеприпасов, командные пункты и пункты управления. Уничтожены также артиллерийские батареи. В Харьковской области ВС РФ сбили в воздухе два украинских самолета МиГ-29. В Павлоградской — один беспилотник. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. Российские военные бережно относятся к мирному населению, уничтожаются только объекты Вооруженных сил Украины.