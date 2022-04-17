Вильфанд предрек москвичам резкое потепление

18 апреля 2022 в 07:37 Размер текста - 17 +

В Москве за сутки потеплеет на пять градусов, сообщил Роман Вильфанд Фото: Ярослав Чингаев © URA.RU В ближайшие дни в Москве потеплеет до 16 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Со вторника в Москву придет погода, которая будет очень позитивно восприниматься. Особенная радость — всю рабочую неделю будет преимущественно без осадков. Понедельник будет переходным днем, но уже потеплеет сразу на 5 градусов. Во вторник температура будет стремиться к 15 градусам, а в среду перешагнет эту отметку», — сказал Вильфанд в интервью ТАСС. По словам синоптика, всю следующую неделю температура будет в районе 13-16 градусов тепла. «В пасхальные дни погода бывает разная. Согласно предварительным расчетам, в выходные прогнозируются переменная облачность и небольшие дожди», — заключил Вильфанд. Ранее метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с URA.RU сообщил, что в регионах России ожидаются «погодные качели». Так, на Урале и в Сибири произойдет резкий скачок от минусовых температур до плюс 17 градусов. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

В ближайшие дни в Москве потеплеет до 16 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Со вторника в Москву придет погода, которая будет очень позитивно восприниматься. Особенная радость — всю рабочую неделю будет преимущественно без осадков. Понедельник будет переходным днем, но уже потеплеет сразу на 5 градусов. Во вторник температура будет стремиться к 15 градусам, а в среду перешагнет эту отметку», — сказал Вильфанд в интервью ТАСС. По словам синоптика, всю следующую неделю температура будет в районе 13-16 градусов тепла. «В пасхальные дни погода бывает разная. Согласно предварительным расчетам, в выходные прогнозируются переменная облачность и небольшие дожди», — заключил Вильфанд. Ранее метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с URA.RU сообщил, что в регионах России ожидаются «погодные качели». Так, на Урале и в Сибири произойдет резкий скачок от минусовых температур до плюс 17 градусов.