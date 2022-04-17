17 апреля 2022

Вильфанд предрек москвичам резкое потепление

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Спальные районы Москвы во время периода самоизоляции. Москва, парк, лето, строгино
В Москве за сутки потеплеет на пять градусов, сообщил Роман Вильфанд Фото:

В ближайшие дни в Москве потеплеет до 16 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Со вторника в Москву придет погода, которая будет очень позитивно восприниматься. Особенная радость — всю рабочую неделю будет преимущественно без осадков. Понедельник будет переходным днем, но уже потеплеет сразу на 5 градусов. Во вторник температура будет стремиться к 15 градусам, а в среду перешагнет эту отметку», — сказал Вильфанд в интервью ТАСС.

По словам синоптика, всю следующую неделю температура будет в районе 13-16 градусов тепла. «В пасхальные дни погода бывает разная. Согласно предварительным расчетам, в выходные прогнозируются переменная облачность и небольшие дожди», — заключил Вильфанд.

Ранее метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с URA.RU сообщил, что в регионах России ожидаются «погодные качели». Так, на Урале и в Сибири произойдет резкий скачок от минусовых температур до плюс 17 градусов.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU.

В ближайшие дни в Москве потеплеет до 16 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Со вторника в Москву придет погода, которая будет очень позитивно восприниматься. Особенная радость — всю рабочую неделю будет преимущественно без осадков. Понедельник будет переходным днем, но уже потеплеет сразу на 5 градусов. Во вторник температура будет стремиться к 15 градусам, а в среду перешагнет эту отметку», — сказал Вильфанд в интервью ТАСС. По словам синоптика, всю следующую неделю температура будет в районе 13-16 градусов тепла. «В пасхальные дни погода бывает разная. Согласно предварительным расчетам, в выходные прогнозируются переменная облачность и небольшие дожди», — заключил Вильфанд. Ранее метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с URA.RU сообщил, что в регионах России ожидаются «погодные качели». Так, на Урале и в Сибири произойдет резкий скачок от минусовых температур до плюс 17 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...