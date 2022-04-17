В курганских автобусах пассажиров пугают штрафами

18 апреля 2022 в 10:21 Размер текста - 17 +

На курганских маршрутах пассажирам грозят штрафом за отсутствие маски Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 На курганских маршрутах пассажиров заставляют надевать защитные маски. В голосовых объявлениях звучит требование соблюдать масочный режим. За нарушение грозят штрафом, что пугает горожан. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили очевидцы. «Пассажирам говорят, что при входе в автобус и на протяжении всего пути пассажир обязан находиться в маске. Штраф от тысячи рублей. Многих пассажиров, особенно пенсионного возраста, это настораживает», — рассказали курганцы. При этом ограничительные меры были отменены еще в конце марта. Однако перевозчики продолжают ссылаться на постановление губернатора Вадима Шумкова о масочном режиме. «Многие люди в непонимании. Ведь масочный режим отменили. Пассажиры начинают искать по карманам маски. Боятся штрафа. Такая картина наблюдается на маршрутах №311 и №301. Запускают объявления через каждые несколько минут», — рассказал один из очевидцев. В транспортном управлении Кургана отметили, что штрафовать никого не будут. Голосовые объявления уберут позже. «Сейчас пока нет возможности выключить объявления. Это не так просто. Перевозчики решают этот вопрос. Позже обязательно их уберем. Нам уже поступали жалобы от пассажиров», — сказал сотрудник МКУ «Транспортное управление». Ранее URA.RU писало о том, что обязательный масочный режим был отменен 22 марта. Такое решение было принято на заседании регионального оперативного штаба. Соблюдение режима будет носить рекомендательный характер. Масочный режим вводился из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом в Курганской области. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

На курганских маршрутах пассажиров заставляют надевать защитные маски. В голосовых объявлениях звучит требование соблюдать масочный режим. За нарушение грозят штрафом, что пугает горожан. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили очевидцы. «Пассажирам говорят, что при входе в автобус и на протяжении всего пути пассажир обязан находиться в маске. Штраф от тысячи рублей. Многих пассажиров, особенно пенсионного возраста, это настораживает», — рассказали курганцы. При этом ограничительные меры были отменены еще в конце марта. Однако перевозчики продолжают ссылаться на постановление губернатора Вадима Шумкова о масочном режиме. «Многие люди в непонимании. Ведь масочный режим отменили. Пассажиры начинают искать по карманам маски. Боятся штрафа. Такая картина наблюдается на маршрутах №311 и №301. Запускают объявления через каждые несколько минут», — рассказал один из очевидцев. В транспортном управлении Кургана отметили, что штрафовать никого не будут. Голосовые объявления уберут позже. «Сейчас пока нет возможности выключить объявления. Это не так просто. Перевозчики решают этот вопрос. Позже обязательно их уберем. Нам уже поступали жалобы от пассажиров», — сказал сотрудник МКУ «Транспортное управление». Ранее URA.RU писало о том, что обязательный масочный режим был отменен 22 марта. Такое решение было принято на заседании регионального оперативного штаба. Соблюдение режима будет носить рекомендательный характер. Масочный режим вводился из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом в Курганской области.