17 апреля 2022
16 апреля 2022
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В Первоуральске на сплаве пропали туристы

© Служба новостей «URA.RU»
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Сплав Евгения Куйвашева и Игоря Холманских по Чусовой. Усть-Утка, сплав, весла
Спасатели ищут пропавшую группу из шести человек, в числе которых двое детей Фото:

В Первоуральск (Свердловская область) начались поиски туристов. которые отправились на сплав по уральским рекам. Об этом URA.RU сообщил Уральский поисково-спасательный отряд.

«Пропало шесть человек, двое из них детей. У них было контрольное время — восемь вечера 17 апреля, когда они должны были выйти к конечной точке маршрута», — сообщили в поисковом отряде. Сейчас на поиски пропавшей группы отправлено четыре спасателя на лодке.

Маршрут пропавшей группы начинался от поселка Пальник под Новоуральском, а конечной точкой должен был стать поселок Прогресс под Первоуральском. Но в назначенное время группа не объявилась. О пропаже спасателям сообщила женщина — одна из участников сплава, который ждал группу на финише.

Как предполагают спасатели, при сплаве группа могла застрять из-за еще не сошедшего на реках льда. «Возможно, они где-то сидят, потому что внизу по маршруту есть лед, они могли упереться в него и где-то там остаться», — сообщили в поисково-спасательном отряде. Из какого именно населенного пункта области была пропавшая группа, спасателям неизвестно.

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В Первоуральск (Свердловская область) начались поиски туристов. которые отправились на сплав по уральским рекам. Об этом URA.RU сообщил Уральский поисково-спасательный отряд. «Пропало шесть человек, двое из них детей. У них было контрольное время — восемь вечера 17 апреля, когда они должны были выйти к конечной точке маршрута», — сообщили в поисковом отряде. Сейчас на поиски пропавшей группы отправлено четыре спасателя на лодке. Маршрут пропавшей группы начинался от поселка Пальник под Новоуральском, а конечной точкой должен был стать поселок Прогресс под Первоуральском. Но в назначенное время группа не объявилась. О пропаже спасателям сообщила женщина — одна из участников сплава, который ждал группу на финише. Как предполагают спасатели, при сплаве группа могла застрять из-за еще не сошедшего на реках льда. «Возможно, они где-то сидят, потому что внизу по маршруту есть лед, они могли упереться в него и где-то там остаться», — сообщили в поисково-спасательном отряде. Из какого именно населенного пункта области была пропавшая группа, спасателям неизвестно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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