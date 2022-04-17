В Первоуральске на сплаве пропали туристы

18 апреля 2022 в 10:16 Размер текста - 17 +

Спасатели ищут пропавшую группу из шести человек, в числе которых двое детей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Первоуральск (Свердловская область) начались поиски туристов. которые отправились на сплав по уральским рекам. Об этом URA.RU сообщил Уральский поисково-спасательный отряд. «Пропало шесть человек, двое из них детей. У них было контрольное время — восемь вечера 17 апреля, когда они должны были выйти к конечной точке маршрута», — сообщили в поисковом отряде. Сейчас на поиски пропавшей группы отправлено четыре спасателя на лодке. Маршрут пропавшей группы начинался от поселка Пальник под Новоуральском, а конечной точкой должен был стать поселок Прогресс под Первоуральском. Но в назначенное время группа не объявилась. О пропаже спасателям сообщила женщина — одна из участников сплава, который ждал группу на финише. Как предполагают спасатели, при сплаве группа могла застрять из-за еще не сошедшего на реках льда. «Возможно, они где-то сидят, потому что внизу по маршруту есть лед, они могли упереться в него и где-то там остаться», — сообщили в поисково-спасательном отряде. Из какого именно населенного пункта области была пропавшая группа, спасателям неизвестно. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

В Первоуральск (Свердловская область) начались поиски туристов. которые отправились на сплав по уральским рекам. Об этом URA.RU сообщил Уральский поисково-спасательный отряд. «Пропало шесть человек, двое из них детей. У них было контрольное время — восемь вечера 17 апреля, когда они должны были выйти к конечной точке маршрута», — сообщили в поисковом отряде. Сейчас на поиски пропавшей группы отправлено четыре спасателя на лодке. Маршрут пропавшей группы начинался от поселка Пальник под Новоуральском, а конечной точкой должен был стать поселок Прогресс под Первоуральском. Но в назначенное время группа не объявилась. О пропаже спасателям сообщила женщина — одна из участников сплава, который ждал группу на финише. Как предполагают спасатели, при сплаве группа могла застрять из-за еще не сошедшего на реках льда. «Возможно, они где-то сидят, потому что внизу по маршруту есть лед, они могли упереться в него и где-то там остаться», — сообщили в поисково-спасательном отряде. Из какого именно населенного пункта области была пропавшая группа, спасателям неизвестно.