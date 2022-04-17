Жители Челябинской области стали богаче

Реальные денежные доходы в 2021 году выросли на 2,5% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Среднедушевые доходы жителей Челябинской области в 2021 году увеличились на 8,8%. Реальные денежные доходы увеличились на 2,5%. Об этом 18 апреля URA.RU сообщили в Челябинскстате.

«В 2021 году среднедушевые денежные доходы населения Челябинской области составили 28 тыс. 960 рубля и по сравнению с 2020 годом увеличились на 8,8%. Реальные денежные доходы (доходы, скорректированные на индекс потребительских цен) увеличились на 2,5%», — отметили в Челябинскстате.

Среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций области сложилась в размере 43,7 тыс. рублей и по отношению к 2020 году выросла на 11,3%. Реальная зарплата, с учетом роста цен, увеличилась на 2,4%.

На 1 января 2022 года средний размер назначенных месячных пенсий по области составил 16, 6 тыс. рублей и вырос за год на 6,8%. Реальный размер назначенных месячных пенсий уменьшился на 0,4%.