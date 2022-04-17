17 апреля 2022
16 апреля 2022
15 апреля 2022

Единороссы разгромили соперников на выборах в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выборы-2021. Челябинск, выборы, избирательный участок, голосование, голосование вне помещения, выборы2021, санитарные меры
Выборы в трех челябинских районах принесли победу «Единой России» Фото:

Пять представителей «Единой России» одержали верх над соперниками на довыборах в Варненском, Каслинском и Пластовском районах Челябинской области. Об этом сообщили URA.RU в облизбиркоме.

«Выборы прошли 17 апреля, на пять вакантных мандатов претендовали 15 представителей парий и политических движений. Работу участковых избирательных комиссий контролировали 17 представителей кандидатов и различных политических сил. Выборы признаны состоявшимися», — сообщили URA.RU в комиссии.

Одного депутата нужно было выбрать в Варненском сельском поселении, еще одного — в Воздвиженском сельском поселении Каслинского района. Кроме того, трех народных избранников должны были выбрать в Борисовском сельском поселении Пластовского района по многомандатному избирательному округу.

Также в облизбиркоме добавили, что победителями во всех трех поселениях стали кандидаты, выдвинутые на эти посты «Единой Россией». Официальное оглашение окончательных результатов состоится в ближайшее время.

Предварительно в Варне уверенную победу одержала Наталья Мочалкина — 76,42% голосов. Ее ближайший конкурент от ЛДПР набрал 12,2%. В Борисовском сельском поселении Денис Лобканов и Сергей Подоляк набрали по 84,56% голосов, а Елена Максимовская — 78,91% голосов. В Воздвиженском поселении набрала 83,33% Валентина Гафарова.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на челябинский telegram-канал «Челябинск, который смог».

Пять представителей «Единой России» одержали верх над соперниками на довыборах в Варненском, Каслинском и Пластовском районах Челябинской области. Об этом сообщили URA.RU в облизбиркоме. «Выборы прошли 17 апреля, на пять вакантных мандатов претендовали 15 представителей парий и политических движений. Работу участковых избирательных комиссий контролировали 17 представителей кандидатов и различных политических сил. Выборы признаны состоявшимися», — сообщили URA.RU в комиссии. Одного депутата нужно было выбрать в Варненском сельском поселении, еще одного — в Воздвиженском сельском поселении Каслинского района. Кроме того, трех народных избранников должны были выбрать в Борисовском сельском поселении Пластовского района по многомандатному избирательному округу. Также в облизбиркоме добавили, что победителями во всех трех поселениях стали кандидаты, выдвинутые на эти посты «Единой Россией». Официальное оглашение окончательных результатов состоится в ближайшее время. Предварительно в Варне уверенную победу одержала Наталья Мочалкина — 76,42% голосов. Ее ближайший конкурент от ЛДПР набрал 12,2%. В Борисовском сельском поселении Денис Лобканов и Сергей Подоляк набрали по 84,56% голосов, а Елена Максимовская — 78,91% голосов. В Воздвиженском поселении набрала 83,33% Валентина Гафарова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...