Единороссы разгромили соперников на выборах в Челябинской области

Выборы в трех челябинских районах принесли победу «Единой России» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пять представителей «Единой России» одержали верх над соперниками на довыборах в Варненском, Каслинском и Пластовском районах Челябинской области. Об этом сообщили URA.RU в облизбиркоме.

«Выборы прошли 17 апреля, на пять вакантных мандатов претендовали 15 представителей парий и политических движений. Работу участковых избирательных комиссий контролировали 17 представителей кандидатов и различных политических сил. Выборы признаны состоявшимися», — сообщили URA.RU в комиссии.

Одного депутата нужно было выбрать в Варненском сельском поселении, еще одного — в Воздвиженском сельском поселении Каслинского района. Кроме того, трех народных избранников должны были выбрать в Борисовском сельском поселении Пластовского района по многомандатному избирательному округу.

Также в облизбиркоме добавили, что победителями во всех трех поселениях стали кандидаты, выдвинутые на эти посты «Единой Россией». Официальное оглашение окончательных результатов состоится в ближайшее время.

Предварительно в Варне уверенную победу одержала Наталья Мочалкина — 76,42% голосов. Ее ближайший конкурент от ЛДПР набрал 12,2%. В Борисовском сельском поселении Денис Лобканов и Сергей Подоляк набрали по 84,56% голосов, а Елена Максимовская — 78,91% голосов. В Воздвиженском поселении набрала 83,33% Валентина Гафарова.