17 апреля 2022
16 апреля 2022

В Екатеринбурге в ТРЦ «Гринвич» закрывается «Стокманн»

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Стокманн в ТЦ Гринвич. Екатеринбург
Из «Гринвича» магазин «Стокманн» переедет в «Пассаж» Фото:

В Екатеринбурге в ТРЦ «Гринвич» закрывается магазин «Стокманн» — он переезжает в «Пассаж». Информация об этом опубликована в telegram-канал торгового центра.

«Уже не секрет, что магазин „Стокманн“ переезжает в „Пассаж“. Свои двери он откроет после всех праздников 14 мая», — говорится в сообщении торгового центра. Последним день работы в «Гринвиче» станет 4 мая. По словам представителей ТРЦ, посетителей будет ждать новый ремонт и три этажа любимых брендов.

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В Екатеринбурге в ТРЦ «Гринвич» закрывается магазин «Стокманн» — он переезжает в «Пассаж». Информация об этом опубликована в telegram-канал торгового центра. «Уже не секрет, что магазин „Стокманн“ переезжает в „Пассаж“. Свои двери он откроет после всех праздников 14 мая», — говорится в сообщении торгового центра. Последним день работы в «Гринвиче» станет 4 мая. По словам представителей ТРЦ, посетителей будет ждать новый ремонт и три этажа любимых брендов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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