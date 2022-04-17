В Екатеринбурге в ТРЦ «Гринвич» закрывается «Стокманн»

18 апреля 2022 в 10:55 Размер текста - 17 +

Из «Гринвича» магазин «Стокманн» переедет в «Пассаж» Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Екатеринбурге в ТРЦ «Гринвич» закрывается магазин «Стокманн» — он переезжает в «Пассаж». Информация об этом опубликована в telegram-канал торгового центра. «Уже не секрет, что магазин „Стокманн“ переезжает в „Пассаж“. Свои двери он откроет после всех праздников 14 мая», — говорится в сообщении торгового центра. Последним день работы в «Гринвиче» станет 4 мая. По словам представителей ТРЦ, посетителей будет ждать новый ремонт и три этажа любимых брендов. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

В Екатеринбурге в ТРЦ «Гринвич» закрывается магазин «Стокманн» — он переезжает в «Пассаж». Информация об этом опубликована в telegram-канал торгового центра. «Уже не секрет, что магазин „Стокманн“ переезжает в „Пассаж“. Свои двери он откроет после всех праздников 14 мая», — говорится в сообщении торгового центра. Последним день работы в «Гринвиче» станет 4 мая. По словам представителей ТРЦ, посетителей будет ждать новый ремонт и три этажа любимых брендов.