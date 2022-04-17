17 апреля 2022
16 апреля 2022

Екатеринбуржцы жалуются на бессонницу из-за любителей автозвука. Видео, карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочая поездка по городу №2. Екатеринбург, урфу, упи
Любители автозвука собираются на парковке главного института УрФУ Фото:

Екатеринбуржцы жалуются, что не могут уснуть из-за любителей автозвука, собирающихся на парковке перед УрФУ на улице Мира, 19. Об этом URA.RU рассказали два горожанина, проживающих рядом с местом проведения соревнований по автозвуку.

«Я живу в доме по улице Мира, 34. Практически каждые выходные на этой парковке (около УрФУ — прим.ред.) собираются любители автозвука, соревнующиеся у кого громче колонки. Обычно они там шумят до часу ночи и в этом время уснуть невозможно», — рассказал читатель URA.RU Кирилл.

Другой читатель агентства, проживающий на улице Ленина рассказала, что даже до нее доносится звук с парковки УрФУ. «Спать хочется, а тут такая жесть. Я подальше живу, но и то все слышно. У них очень громкие колонки, не знаю, как это все называется. Не понимаю, как выдерживают жители, чьи окна выходят на площадь УПИ», — рассказала читатель агентства на правах анонимности.

Журналист URA.RU нашел на Youtube множество видео от самих участников сходки любителей автозвука. Связаться с ними не удалось — на звонок никто не ответил.

Примерная окружность, внутри которой слышно музыку любителей автозвука
Фото:

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Екатеринбуржцы жалуются, что не могут уснуть из-за любителей автозвука, собирающихся на парковке перед УрФУ на улице Мира, 19. Об этом URA.RU рассказали два горожанина, проживающих рядом с местом проведения соревнований по автозвуку. «Я живу в доме по улице Мира, 34. Практически каждые выходные на этой парковке (около УрФУ — прим.ред.) собираются любители автозвука, соревнующиеся у кого громче колонки. Обычно они там шумят до часу ночи и в этом время уснуть невозможно», — рассказал читатель URA.RU Кирилл. Другой читатель агентства, проживающий на улице Ленина рассказала, что даже до нее доносится звук с парковки УрФУ. «Спать хочется, а тут такая жесть. Я подальше живу, но и то все слышно. У них очень громкие колонки, не знаю, как это все называется. Не понимаю, как выдерживают жители, чьи окна выходят на площадь УПИ», — рассказала читатель агентства на правах анонимности. Журналист URA.RU нашел на Youtube множество видео от самих участников сходки любителей автозвука. Связаться с ними не удалось — на звонок никто не ответил.
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