Екатеринбуржцы жалуются на бессонницу из-за любителей автозвука. Видео, карта

18 апреля 2022 в 13:21 Размер текста - 17 +

Любители автозвука собираются на парковке главного института УрФУ Фото: Александр Ельчищев © URA.RU Екатеринбуржцы жалуются, что не могут уснуть из-за любителей автозвука, собирающихся на парковке перед УрФУ на улице Мира, 19. Об этом URA.RU рассказали два горожанина, проживающих рядом с местом проведения соревнований по автозвуку. «Я живу в доме по улице Мира, 34. Практически каждые выходные на этой парковке (около УрФУ — прим.ред.) собираются любители автозвука, соревнующиеся у кого громче колонки. Обычно они там шумят до часу ночи и в этом время уснуть невозможно», — рассказал читатель URA.RU Кирилл. Другой читатель агентства, проживающий на улице Ленина рассказала, что даже до нее доносится звук с парковки УрФУ. «Спать хочется, а тут такая жесть. Я подальше живу, но и то все слышно. У них очень громкие колонки, не знаю, как это все называется. Не понимаю, как выдерживают жители, чьи окна выходят на площадь УПИ», — рассказала читатель агентства на правах анонимности. Журналист URA.RU нашел на Youtube множество видео от самих участников сходки любителей автозвука. Связаться с ними не удалось — на звонок никто не ответил. Примерная окружность, внутри которой слышно музыку любителей автозвука Фото: Яндекс.Карты Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Екатеринбуржцы жалуются, что не могут уснуть из-за любителей автозвука, собирающихся на парковке перед УрФУ на улице Мира, 19. Об этом URA.RU рассказали два горожанина, проживающих рядом с местом проведения соревнований по автозвуку. «Я живу в доме по улице Мира, 34. Практически каждые выходные на этой парковке (около УрФУ — прим.ред.) собираются любители автозвука, соревнующиеся у кого громче колонки. Обычно они там шумят до часу ночи и в этом время уснуть невозможно», — рассказал читатель URA.RU Кирилл. Другой читатель агентства, проживающий на улице Ленина рассказала, что даже до нее доносится звук с парковки УрФУ. «Спать хочется, а тут такая жесть. Я подальше живу, но и то все слышно. У них очень громкие колонки, не знаю, как это все называется. Не понимаю, как выдерживают жители, чьи окна выходят на площадь УПИ», — рассказала читатель агентства на правах анонимности. Журналист URA.RU нашел на Youtube множество видео от самих участников сходки любителей автозвука. Связаться с ними не удалось — на звонок никто не ответил.