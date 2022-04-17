Сергей Гаврюшкин требует от мэра Григория Тонких за две недели восстановить пешеходный мостик Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат городского собрания Миасса (Челябинская область) Сергей Гаврюшкин подал в суд на мэрию. Как пояснил URA.RU сам народный избранник, таким образом, он собирается заставить чиновников восстановить снесенный ими мост на улице Буденного.

«Требую обязать администрацию Миасского городского округа восстановить мост на улице Буденного в течение 14 календарных дней», — говорится в документе, поступившем в Миасский городской суд.

Как пояснил URA.RU Гаврюшкин, разваливающимся пешеходным мостиком он занимается с 2020 года. Дважды по просьбам местных жителей частного сектора он ремонтировал его за свой счет. Чиновники же, спустя два года переписки, признали сооружение аварийным и демонтировали его. В итоге уже шесть месяцев горожане вынуждены пробираться к своему жилью окольными путями, а дети ходить в школу через лес. Первое неудобно, а второе еще и небезопасно.

В письменном ответе мэрии на запрос сообщается, что мост планируется восстановить в 2022 году — при условии заключения муниципального контракта и после торгов. На взгляд Гаврюшкина, конкретные сроки, установленные судом, не позволят в очередной раз затянуть решение проблемы — он требует восстановить мостик за 14 дней. Глава Миасса Григорий Тонких не ответил на звонок корреспондента URA.RU.

Так выглядел мост после того, как чиновники признали его аварийным Фото: официальный аккаунт Сергея Гаврюшкина в «ВК»

После признания для местных жителей ничего не поменялось Фото: официальный аккаунт Сергея Гаврюшкина в «ВК»