Центробанк РФ отказался сдерживать инфляцию

18 апреля 2022 в 13:19 Размер текста - 17 +

Сдерживание инфляции негативно скажется на бизнесе, считает Эльвира Набиуллина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Центробанк РФ не будет сдерживать инфляцию любыми способами. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе своего выступления на заседании комитета Госдумы РФ по финансовому рынку. Трансляция выступления идет на сайте Госдумы. «Мы не будем пытаться любыми методами вернуть инфляцию ниже. Это помешало бы адаптироваться бизнесу, для которого сейчас восстановление поставок необходимых импортных компонентов сложнее и дороже, и это неизбежно отразится на цене конечной продукции. А нам обязательно нужно справиться с периодом адаптации», — сказала Набиуллина. Ранее в Росстате сообщили, что в марте инфляция ускорилась до 9,15%. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в ходе отчета о работе ведомства заявил, что к концу года инфляция достигнет 20%. Китайское издание Global Times сообщило, что экономические действия США привели к «эпохе мировой инфляции». Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Центробанк РФ не будет сдерживать инфляцию любыми способами. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе своего выступления на заседании комитета Госдумы РФ по финансовому рынку. Трансляция выступления идет на сайте Госдумы. «Мы не будем пытаться любыми методами вернуть инфляцию ниже. Это помешало бы адаптироваться бизнесу, для которого сейчас восстановление поставок необходимых импортных компонентов сложнее и дороже, и это неизбежно отразится на цене конечной продукции. А нам обязательно нужно справиться с периодом адаптации», — сказала Набиуллина. Ранее в Росстате сообщили, что в марте инфляция ускорилась до 9,15%. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в ходе отчета о работе ведомства заявил, что к концу года инфляция достигнет 20%. Китайское издание Global Times сообщило, что экономические действия США привели к «эпохе мировой инфляции».