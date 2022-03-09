Росстат раскрыл рост цен на продукты и бензин в России

К концу февраля цены на продукты в России выросли на 11,46%, цена бензина увеличилась на 0,6%, а общая инфляция ускорилась до 9,15%. Соответствующие данные появились на официальном сайте Росстата.
«Годовая инфляция в России в феврале ускорилась до 9,15%. Продовольствие подорожало к концу февраля на 11,46%, непродовольственные товары на 8,96%, услуги на 6,1%. Сахар за прошлую неделю подорожал сильнее всех продуктов — на 3,3%. Цены на автомобили и бытовую технику выросли на 15%. Цена на бензин выросла на на 0,6%», — сообщается на сайте Росстата.
К концу февраля цены на продукты в России выросли на 11,46%, цена бензина увеличилась на 0,6%, а общая инфляция ускорилась до 9,15%. Соответствующие данные появились на официальном сайте Росстата. «Годовая инфляция в России в феврале ускорилась до 9,15%. Продовольствие подорожало к концу февраля на 11,46%, непродовольственные товары на 8,96%, услуги на 6,1%. Сахар за прошлую неделю подорожал сильнее всех продуктов — на 3,3%. Цены на автомобили и бытовую технику выросли на 15%. Цена на бензин выросла на на 0,6%», — сообщается на сайте Росстата. Ранее в Госдуме разработали законопроект, направленный на контроль цен некоторых товаров и услуг. В Минпромторге также предложили принять ряд мер для сдерживания роста цен на продукты. Из-за роста цен в России уменьшились упаковки продуктов, пишет «Национальная служба новостей».