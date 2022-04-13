Кудрин спрогнозировал рост цен в России

13 апреля 2022 в 16:17 Размер текста - 17 +

Алексей Кудрин предупредил об инфляции в РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 Инфляция в России может составить до 20% по итогам текущего года. Такой прогноз сделал глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в ходе отчета о работе ведомства. «Скорее всего, до 20%. От 17 до 20% — в этом диапазоне», — заявил Кудрин во время выступления в Совете Федерации РФ, которое транслировалось на сайте верхней палаты парламента РФ. Ранее директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев заявил, что российская экономика выдержит усилившееся санкционное давление США, сообщает RT. А первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов выразил уверенность в том, что Западу не удастся установить экономическую блокаду России и изолировать ее от мира. Соединенные штаты, страны Евросоюза и ряд других государств ввели новые санкции против РФ в связи со спецоперацией на Украине. Президент России Владимир Путин отмечал, что антироссийские ограничения негативно влияют и на сами западные страны, что подтверждается нарушением систем расчетов и логистики, ростом инфляции и разрушением кооперационных связей. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Инфляция в России может составить до 20% по итогам текущего года. Такой прогноз сделал глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в ходе отчета о работе ведомства. «Скорее всего, до 20%. От 17 до 20% — в этом диапазоне», — заявил Кудрин во время выступления в Совете Федерации РФ, которое транслировалось на сайте верхней палаты парламента РФ. Ранее директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев заявил, что российская экономика выдержит усилившееся санкционное давление США, сообщает RT. А первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов выразил уверенность в том, что Западу не удастся установить экономическую блокаду России и изолировать ее от мира. Соединенные штаты, страны Евросоюза и ряд других государств ввели новые санкции против РФ в связи со спецоперацией на Украине. Президент России Владимир Путин отмечал, что антироссийские ограничения негативно влияют и на сами западные страны, что подтверждается нарушением систем расчетов и логистики, ростом инфляции и разрушением кооперационных связей.