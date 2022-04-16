Global Times: из-за США мир вступил в эру высокой инфляции

Необдуманные беспрецедентные санкции США против России приведут к эпохе мировой инфляции. Статью об этом опубликовало китайское издание Global Times.
«Мировая экономика вступает в эпоху высокой инфляции ускоренными темпами <…> Не должно быть никаких сомнений в том, что растущие цены на энергоносители и множество оптовых товаров, вызванные российско-украинским конфликтом и безрассудными западными экономическими санкциями против России под руководством США, также усугубили глобальную инфляцию», — считают обозреватели.
Авторы статьи отметили, что в марте инфляция в еврозоне выросла до рекордных 7,5%. «Геополитические авантюры США усугубили перебои с поставками энергоресурсов, сырья и продовольствия, которые не успели восстановится после пандемии», — сообщает издание.
Масштабные антироссийские санкции США были введены после начала спецоперации РФ на Украине. Но не все страны согласились с объявлением экономической блокады РФ: так, например, снизить роль доллара в международной экономике, в частности, помогают Индия и Китай. КНР разработала аналог SWIFT под названием CIPS, а Индия, в свою очередь, реанимировала советскую систему расчетов.
Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имели негативный эффект и для самих западных стран. В подтверждение этому, президент России Владимир Путин обращал особое внимание на высокий уровень инфляции и кризисы в Европе и США, передает «Дни.ру».
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Необдуманные беспрецедентные санкции США против России приведут к эпохе мировой инфляции. Статью об этом опубликовало китайское издание Global Times. «Мировая экономика вступает в эпоху высокой инфляции ускоренными темпами <…> Не должно быть никаких сомнений в том, что растущие цены на энергоносители и множество оптовых товаров, вызванные российско-украинским конфликтом и безрассудными западными экономическими санкциями против России под руководством США, также усугубили глобальную инфляцию», — считают обозреватели. Авторы статьи отметили, что в марте инфляция в еврозоне выросла до рекордных 7,5%. «Геополитические авантюры США усугубили перебои с поставками энергоресурсов, сырья и продовольствия, которые не успели восстановится после пандемии», — сообщает издание. Масштабные антироссийские санкции США были введены после начала спецоперации РФ на Украине. Но не все страны согласились с объявлением экономической блокады РФ: так, например, снизить роль доллара в международной экономике, в частности, помогают Индия и Китай. КНР разработала аналог SWIFT под названием CIPS, а Индия, в свою очередь, реанимировала советскую систему расчетов. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имели негативный эффект и для самих западных стран. В подтверждение этому, президент России Владимир Путин обращал особое внимание на высокий уровень инфляции и кризисы в Европе и США, передает «Дни.ру».