Пенсионерка из ХМАО стала жертвой «курьера министра финансов»

18 апреля 2022 в 13:30 Размер текста - 17 +

Телефонные мошенники стали прибегать к новым схемам мошенничества Фото: Денис Моргунов © URA.RU В ХМАО мошенница представилась курьером министра финансов и, обещая компенсацию за лекарства, завладела средствами пенсионерки из Югорска на общую сумму 90000 рублей. Пострадавшая обратилась в дежурную часть полиции с заявлением о мошенничестве. «Женщине позвонили на телефон и представились курьером министра финансов. Данный курьер якобы ведет дело югорчанки, и ей положена компенсация в размере 600 тысяч рублей за ранее приобретенные лекарства. Заявительница действительно ранее приобретала подобные лекарства, поэтому сообщение ее не смутило», — сообщается на сайте УМВД по Ханты-Мансийскому АО. Ранее URA.RU рассказывало о еще одной необычной мошеннической схеме. При помощи фейкового аккаунта чиновницы, злоумышленники пытались завладеть персональными данными жителей региона. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на хантыйский telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В ХМАО мошенница представилась курьером министра финансов и, обещая компенсацию за лекарства, завладела средствами пенсионерки из Югорска на общую сумму 90000 рублей. Пострадавшая обратилась в дежурную часть полиции с заявлением о мошенничестве. «Женщине позвонили на телефон и представились курьером министра финансов. Данный курьер якобы ведет дело югорчанки, и ей положена компенсация в размере 600 тысяч рублей за ранее приобретенные лекарства. Заявительница действительно ранее приобретала подобные лекарства, поэтому сообщение ее не смутило», — сообщается на сайте УМВД по Ханты-Мансийскому АО. Ранее URA.RU рассказывало о еще одной необычной мошеннической схеме. При помощи фейкового аккаунта чиновницы, злоумышленники пытались завладеть персональными данными жителей региона.