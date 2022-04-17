17 апреля 2022
16 апреля 2022
15 апреля 2022

Пенсионерка из ХМАО стала жертвой «курьера министра финансов»

© Служба новостей «URA.RU»
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Город и жители. Тюмень, мошенник, разговор по телефону, телефонный разговор, вымогательство, вымогатель
Телефонные мошенники стали прибегать к новым схемам мошенничества Фото:

В ХМАО мошенница представилась курьером министра финансов и, обещая компенсацию за лекарства, завладела средствами пенсионерки из Югорска на общую сумму 90000 рублей. Пострадавшая обратилась в дежурную часть полиции с заявлением о мошенничестве.

«Женщине позвонили на телефон и представились курьером министра финансов. Данный курьер якобы ведет дело югорчанки, и ей положена компенсация в размере 600 тысяч рублей за ранее приобретенные лекарства. Заявительница действительно ранее приобретала подобные лекарства, поэтому сообщение ее не смутило», — сообщается на сайте УМВД по Ханты-Мансийскому АО.

Ранее URA.RU рассказывало о еще одной необычной мошеннической схеме. При помощи фейкового аккаунта чиновницы, злоумышленники пытались завладеть персональными данными жителей региона.

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В ХМАО мошенница представилась курьером министра финансов и, обещая компенсацию за лекарства, завладела средствами пенсионерки из Югорска на общую сумму 90000 рублей. Пострадавшая обратилась в дежурную часть полиции с заявлением о мошенничестве. «Женщине позвонили на телефон и представились курьером министра финансов. Данный курьер якобы ведет дело югорчанки, и ей положена компенсация в размере 600 тысяч рублей за ранее приобретенные лекарства. Заявительница действительно ранее приобретала подобные лекарства, поэтому сообщение ее не смутило», — сообщается на сайте УМВД по Ханты-Мансийскому АО. Ранее URA.RU рассказывало о еще одной необычной мошеннической схеме. При помощи фейкового аккаунта чиновницы, злоумышленники пытались завладеть персональными данными жителей региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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