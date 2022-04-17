В Челябинске сотрудника ГИБДД подозревают в грабеже автомобиля

18 апреля 2022 в 13:29 Размер текста - 17 +

Силовика заподозрили не сразу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске сотрудника ГИБДД подозревают в причастности к грабежу автомобиля, принадлежащего 43-летней женщине. По предварительным данным, в машине лежала крупная сумма денег, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «Женщина позвонила в дежурную часть отдела полиции вечером 6 апреля и сообщила, что несколько минут назад неизвестный ей мужчина открыто похитил автомобиль Nissan Qashqai, стоявший у частного дома в Колхозном поселке на улице Актюбинская. В машине остались ее телефон и крупная сумма денег — более 900 тыс. рублей. Женщина запомнила угонщика, который буквально забрал машину на ее глазах, вводился план „Перехват“», — рассказал источник. Изначально уголовное дело по факту грабежа (ч. 2 ст. 161 УК РФ) возбудили в полиции. Однако в ходе расследования уголовного дела выяснилось, что к преступлению причастен сотрудник ГИБДД. Тогда материалы дела передали в следственный отдел по Калининскому району СУ СКР по Челябинской области. В чем заключалась роль силовика, пока не раскрывается. В пресс-службах ГУ МВД и СУ СКР области комментарий подготовят позднее. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на челябинский telegram-канал «Челябинск, который смог» .

В Челябинске сотрудника ГИБДД подозревают в причастности к грабежу автомобиля, принадлежащего 43-летней женщине. По предварительным данным, в машине лежала крупная сумма денег, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «Женщина позвонила в дежурную часть отдела полиции вечером 6 апреля и сообщила, что несколько минут назад неизвестный ей мужчина открыто похитил автомобиль Nissan Qashqai, стоявший у частного дома в Колхозном поселке на улице Актюбинская. В машине остались ее телефон и крупная сумма денег — более 900 тыс. рублей. Женщина запомнила угонщика, который буквально забрал машину на ее глазах, вводился план „Перехват“», — рассказал источник. Изначально уголовное дело по факту грабежа (ч. 2 ст. 161 УК РФ) возбудили в полиции. Однако в ходе расследования уголовного дела выяснилось, что к преступлению причастен сотрудник ГИБДД. Тогда материалы дела передали в следственный отдел по Калининскому району СУ СКР по Челябинской области. В чем заключалась роль силовика, пока не раскрывается. В пресс-службах ГУ МВД и СУ СКР области комментарий подготовят позднее.