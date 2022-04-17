Источник: в Екатеринбурге ждут Мишустина

Михаил Мишустин уже посещал «Иннопром» — в 2021 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Главным гостем международной промышленной выставки «Иннопром», которая пройдет в Екатеринбурге в июле, скорее всего, будет премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с предварительными планами оргкомитета форума и ожиданиями свердловского кабмина.

«Федеральную власть на „Иннопроме“, вероятно, будет представлять Мишустин. Во всяком случае в [свердловском] правительстве сейчас готовятся именно к этому», — поделился источник. Руководитель деловой программы «Иннопрома» Антон Атрашкин в разговоре с корреспондентом отметил, что в настоящий момент все сосредоточены на выставке «Иннопром. Центральная Азия», которая стартует Ташкенте 25 апреля.

«[Сейчас могу лишь сказать, что] ежегодно на „Иннопроме“ [в Екатеринбурге] правительство РФ представляется на самом высоком уровне. Не вижу причин, чтобы этот уровень был понижен», — добавил Атрашкин. В пресс-службу кабмина РФ направлен запрос на комментарий по теме, ответ на него будет опубликован, как только поступит.

Михаил Мишустин был основным гостем «Иннопрома» и в 2021 году. Он прилетел в Екатеринбург вечером 4 июля, за день до открытия выставки, чтобы провести встречу с представителями крупного российского и иностранного бизнеса. Премьера сопровождали глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, министр финансов РФ Антон Силуанов и министр промышленности РФ Денис Мантуров. После разговора с бизнесменами делегация отправилась на ужин в ресторан «Троекуров» (топ-чиновники даже оставили отзыв в заведении). На следующий день, 5 июля, Мишустин осмотрел стенды «Иннопрома», выступил перед гостями со сцены, а затем поехал в УрФУ, Уральский завод гражданской авиации и ЦГКБ №1. По итогам визита в столицу Урала он дал ряд поручений.

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