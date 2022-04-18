В МО РФ предупредили о «чудовищных провокациях» ВСУ на Пасху

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при поддержке Запада планирует устроить «чудовищные провокации» в Пасхальную ночь. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Минобороны РФ.
«По имеющейся информации, киевский режим при поддержке Запада завершает подготовку изощренных чудовищных провокаций с многочисленными жертвами в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях. Из числа националистических батальонов сформированы более 70 мобильных групп на автомобилях, оснащенных минометами с задачей обстрелять православные храмы и церкви в Пасхальную ночь», — сообщили в Минобороны.
Отмечается, что Украина также планирует привлечь больше количество журналистов из западных СМИ. Их задачей будет распространить кадры провокаций и обвинить в них российских военных.
Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал решение о проведение спецоперации вынужденным. По словам президента, ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ отметили, что российская армия стремится не допустить напрасных жертв среди мирного населения.
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