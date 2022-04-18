В МО РФ предупредили о «чудовищных провокациях» ВСУ на Пасху

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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины, спецназ украины
Запад поможет Украине в организации провокаций, заявили в Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при поддержке Запада планирует устроить «чудовищные провокации» в Пасхальную ночь. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Минобороны РФ.

«По имеющейся информации, киевский режим при поддержке Запада завершает подготовку изощренных чудовищных провокаций с многочисленными жертвами в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях. Из числа националистических батальонов сформированы более 70 мобильных групп на автомобилях, оснащенных минометами с задачей обстрелять православные храмы и церкви в Пасхальную ночь», — сообщили в Минобороны.

Отмечается, что Украина также планирует привлечь больше количество журналистов из западных СМИ. Их задачей будет распространить кадры провокаций и обвинить в них российских военных.

Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал решение о проведение спецоперации вынужденным. По словам президента, ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ отметили, что российская армия стремится не допустить напрасных жертв среди мирного населения.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) при поддержке Запада планирует устроить «чудовищные провокации» в Пасхальную ночь. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Минобороны РФ. «По имеющейся информации, киевский режим при поддержке Запада завершает подготовку изощренных чудовищных провокаций с многочисленными жертвами в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях. Из числа националистических батальонов сформированы более 70 мобильных групп на автомобилях, оснащенных минометами с задачей обстрелять православные храмы и церкви в Пасхальную ночь», — сообщили в Минобороны. Отмечается, что Украина также планирует привлечь больше количество журналистов из западных СМИ. Их задачей будет распространить кадры провокаций и обвинить в них российских военных. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал решение о проведение спецоперации вынужденным. По словам президента, ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ отметили, что российская армия стремится не допустить напрасных жертв среди мирного населения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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