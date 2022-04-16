Fish & Chips в ЯНАО будут готовить из местной рыбы

Известное британское блюдо Fish & Chips будут готовить из ямальской рыбы Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Повар из Салехарда придумал, как из ямальской рыбы приготовить известное британское блюдо Fish & Chips. Благодаря совместному проекту ООО «Салехардский комбинат» и ресторана «Охота», в заведения ЯНАО будут внедрять блюда, приготовленные из местной рыбной продукции.

«Основная цель нашей коллаборации с рестораном — популяризация блюд из местной рыбы. Мы хотим показать, что северная кухня может быть вкусной и разнообразной. Надеюсь, что оценить ее по достоинству смогут не только жители, но и гости региона», — приводит слова гендиректора ООО «Салехардский комбинат» Владимира Попова ИА «Север Пресс».

Он добавил, что несмотря на экономическую обстановку, комбинат продолжит обеспечивать рыбной продукцией жителей региона. Кроме того, интерес к ямальской рыбе проявляют рестораны из Нового Уренгоя. Также проектом заинтересовались заведения в Губкинском и Муравленко.

Ранее сообщалось, что фермер из Нового Уренгоя готов обеспечить округ натуральными продуктами и полуфабрикатами собственного производства. На ферме производят молоко, сыр, колбасу, сосиски и бекон. Большим спросом пользуется молочная продукция и свежее мясо.