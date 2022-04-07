Фермер планирует наладить реализацию овощей и открыть киоск Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Фермер из Нового Уренгоя (ЯНАО) Михаил Руссу готов обеспечить округ натуральными продуктами и полуфабрикатами собственного производства. Это, по его словам, заменит тех производителей, которые покинули отечественный рынок из-за санкций Евросоюза. С хозяйством и плантациями фермеру помогает вся его семья, рассказал URA.RU сам Руссу.

«Сейчас у нас есть теплицы, в которых растут фруктовые деревья, ягоды, зелень и овощи. Также у нас 200 свиней, 50 коз, около 200 кур и 40 уток. Производство действительно большое и, если нужно, мы легко сможем поставлять наши продукты в местные магазины, в том числе и в замен иностранной продукции», — говорит он.

Сейчас на ферме производят молоко, сыр, колбасу, сосиски и бекон. Большим спросом пользуется молочная продукция и свежее мясо, а сложнее всего изготавливать натуральные полуфабрикаты. «Сложно было наладить производство колбасы и сосисок, потому что это тонкий технологический процесс. Нужно сохранять правильную температуру и следить за условиями. У нас ушло три года, чтобы добиться нужного результат», — объясняет фермер.

Продукты Руссу продает через соцсети. Совсем недавно он выбрал для себя название «Полярная Ферма». В планах у него наладить реализацию овощей и открыть в городе киоск. «Еще мы испытываем разные сорта овощных культур, которые смогут расти в условиях ЯНАО. Уже попробовали картошку разных сортов, кабачки, перцы и клубнику. Хочется, чтобы жители нашего города ели вкусные и натуральные продукты», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что фермерское хозяйство «Veritas Corporations», которое расположено в Губкинском, планирует расширятся. В скором времени на ферме будут производить продукты из оленины и выпекать хлеб.

Страны Евросоюза, а также ряд других западных государств ввели против России жесткие санкции из-за спецоперации, которую Россия проводит на Украине. Санкционное давление на РФ продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Глава государства Владимир Путин заявлял, что их цель — «отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории российского государства и его роли в важнейших мировых событиях».

Фермер из Нового Уренгоя Фото Михаила Руссу

Хозяйство на «Полярной Ферме» Фото Михаила Руссу

Теплицы с фруктовыми деревьями и ягодами Фото Михаила Руссу

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам