Для свердловчан готовили семь тонн просроченного масла

18 апреля 2022 в 15:42 Размер текста - 17 +

Бизнесмен изменил срок годности масла с 13 апреля на 13 августа Фото: Денис Моргунов © URA.RU Производитель сливочного масла из Березовского в Свердловской области попался на подделке срока годности продукта. Он самостоятельно продлил срок годности на четыре месяца, сообщили URA.RU в областном управлении Россельхознадзора. «14 апреля уполномоченным лицом оформлен производственный сопроводительный документ на партию сладко-сливочного масла массой 7 050 кг. Были указаны недостоверные сведения о сроке годности. За внесение ложной информации принято решение об аннулировании уполномоченного лица в ФГИС „Ветис.Паспорт“ [информационная система хозяйствующих субъектов. — прим. ред.]», — говорится в сообщении управления Россельхознадзора по Свердловской области. Сотрудники ведомства добавили, что производитель продлил маслу срок годности, истекший еще 13 апреля, до 13 августа 2022 года. От бизнесмена потребовали изъять из оборота просроченный продукт, материалы будут переданы в полицию и налоговую. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Производитель сливочного масла из Березовского в Свердловской области попался на подделке срока годности продукта. Он самостоятельно продлил срок годности на четыре месяца, сообщили URA.RU в областном управлении Россельхознадзора. «14 апреля уполномоченным лицом оформлен производственный сопроводительный документ на партию сладко-сливочного масла массой 7 050 кг. Были указаны недостоверные сведения о сроке годности. За внесение ложной информации принято решение об аннулировании уполномоченного лица в ФГИС „Ветис.Паспорт“ [информационная система хозяйствующих субъектов. — прим. ред.]», — говорится в сообщении управления Россельхознадзора по Свердловской области. Сотрудники ведомства добавили, что производитель продлил маслу срок годности, истекший еще 13 апреля, до 13 августа 2022 года. От бизнесмена потребовали изъять из оборота просроченный продукт, материалы будут переданы в полицию и налоговую.